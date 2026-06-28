Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

Sudafrica vs Canada è trasmessa in diretta in Italia su DAZN e Rai 1. La partita è disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay. Le opzioni per seguire la partita in TV e in streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Sudafrica-Canada con una VPN

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Sudafrica-Canada: data e orario

Il Sudafrica affronta il Canada nel round dei 32 della Coppa del Mondo FIFA 2026 al Los Angeles Stadium di Inglewood, California. Bafana Bafana scrivono la storia: è la prima volta che la nazionale sudafricana raggiunge la fase a eliminazione diretta di un Mondiale maschile.

Hugo Broos ha costruito qualcosa di solido nel corso del torneo. Dopo una sconfitta per 2-0 contro il Messico alla prima giornata, il Sudafrica ha reagito con un pareggio contro la Repubblica Ceca e poi ha battuto la Corea del Sud con un gol di Thapelo Maseko al 63° minuto, staccando il pass per gli ottavi di finale. Una prestazione difensiva di grande maturità, impreziosita dalle giocate di Relebohile Mofokeng sulla trequarti.

Il Canada arriva a questa sfida dopo un percorso nel Girone B concluso con quattro punti nelle prime due partite. La vittoria per 6-0 sul Qatar, con tripletta di Jonathan David, ha mostrato il potenziale offensivo della squadra di Jesse Marsch. La sconfitta per 2-1 contro la Svizzera nell'ultima giornata del girone non ha cambiato il quadro: Les Rouges erano già qualificati.

L'assenza di Alphonso Davies pesa. Il terzino del Bayern Monaco non ha disputato un solo minuto in questo Mondiale a causa di un infortunio, e Marsch ha ammesso di averlo usato come elemento di distrazione psicologica in conferenza stampa prima della partita contro la Svizzera. La sua presenza in campo resta in dubbio anche per questa sfida.

A centrocampo il Canada deve fare a meno anche di Ismael Koné, uscito con una frattura alla tibia e al perone nella gara contro il Qatar. Una perdita significativa per Marsch, che dovrà affidarsi ad alternative come Nathan Saliba o Ali Ahmed nel ruolo di mezzala.

Due squadre che hanno costruito la propria solidità difensiva come fondamenta del gioco. Sarà una partita tattica, con entrambe le panchine pronte a sfruttare ogni dettaglio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Hugo Broos dovrà fare a meno di Themba Zwane, squalificato. Il trequartista del Mamelodi Sundowns non sarà disponibile per questa sfida. Il probabile undici di partenza vede Ronwen Williams in porta, con una difesa a quattro composta da Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi e Aubrey Modiba. A centrocampo spazio a Thalente Mbatha e Sphephelo Sithole, con Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis a supporto di Evidence Makgopa in attacco.

In casa Canada, Jesse Marsch deve rinunciare a Ismael Koné, infortunato. Il centrocampista del Sassuolo ha riportato una frattura alla tibia e al perone nella gara contro il Qatar e non prenderà più parte al torneo. Il probabile undici canadese prevede Maxime Crepeau tra i pali, con Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles e Alistair Johnston in difesa. Nathan Saliba e Stephen Eustaquio agiranno in mezzo al campo, con Tajon Buchanan e Ali Ahmed sulle fasce. Jonathan David e Cyle Larin guideranno l'attacco.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 11 T. Zwane Infortuni e squalifiche 8 I. Kone

Stato di forma

Il Sudafrica ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'ultimo risultato è la vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud il 25 giugno, che ha garantito il passaggio del turno. In precedenza, Bafana Bafana aveva pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca e perso 2-0 contro il Messico nei Mondiali. Nelle due amichevoli precedenti al torneo, una vittoria per 1-0 sulla Giamaica e un pareggio a reti inviolate contro il Nicaragua. Complessivamente, il Sudafrica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3 nelle ultime cinque gare.

Il Canada nelle ultime cinque partite ha registrato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro la Svizzera il 24 giugno. Prima di quella gara, la squadra di Marsch aveva travolto il Qatar per 6-0 e pareggiato 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina nel girone. Nelle amichevoli precampionato, un pareggio 1-1 contro l'Irlanda e una vittoria per 2-0 sull'Uzbekistan. In totale, il Canada ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4 nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

SDA Ultima partita CAN 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Sudafrica 2 - 0 Canada 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Sudafrica e Canada si sono affrontati una sola volta nella loro storia. L'unico precedente risale al 20 novembre 2007, un'amichevole vinta dal Sudafrica per 2-0 in casa. La sfida di Los Angeles sarà dunque solo il secondo incontro in assoluto tra le due nazionali.

Classifica





Il Sudafrica ha concluso il Girone A al secondo posto, mentre il Canada ha chiuso al secondo posto nel Girone B.





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