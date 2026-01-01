Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dove vedere Sudafrica-Camerun domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sudafrica e Camerun si affrontano in uno degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025: la diretta della partita è gratis e in chiaro per tutti.

Tra le partite degli ottavi di Coppa d'Africa, fase al via con l'arrivo del 2026, c'è anche il big match tra Sudafrica-Camerun, due delle squadre continentali che parteciperanno al Mondiale centro-nord americano oramai prossimo.

Arrivato alle spalle dell'Egitto di Salah nel gruppo B, il Sudafrica affronta un Camerun qualificato come seconda nel girone F (pari punti con la Costa d'Avorio, ma minor numero di reti segnate). Chi vince sfiderà la padrona di casa Marocco o la Tanzania, inserite nella stessa parte del tabellone di Coppa d'Africa.

Il Sudafrica non ha mai vinto la Coppa d'Africa ed è al massimo arrivata seconda nel 1998, mentre il Camerun ha avuto la meglio sulle colleghe continentali in cinque occasioni: qualora dovesse vincere il torneo 2025, aggancerebbe in cima alla graduatoria l'Egitto.

Come guardare Sudafrica-Camerun in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sudafrica-Camerun si può guardare in diretta tv su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa Sky.

La Coppa d'Africa, compresa Sudafrica-Camerun, si può vedere anche in diretta streaming attraverso il sito e l'app di Sportitalia.

Come guardare la partita all'estero con una VPN 

Sudafrica-Camerun: a che ora inizia

Tra le partite di domenica 4 gennaio 2026 c'è anche Sudafrica-Camerun, il cui calcio d'inizio è previsto alle 20:00 italiane. Il match si gioca a Rabat e in particolare allo Stadio Al Medina.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Africa Del sud - Camerun

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Broos

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Pagou

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni:

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Appollis, Mbule, Moremi; FosterCamerun (3-5-2): Epassy; Malone, Kotto, Nouhou; Tchamadeu, Avom, Namaso, Baleba, Yongwa; Mbeumo, Kofane

Forma

SDA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CAM
-Forma

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

SDA

Ultime 4 partite

CAM

1

Vittoria

3

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
3/4

Classifica

0