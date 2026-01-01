Dove vedere Sudafrica-Camerun domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tra le partite degli ottavi di Coppa d'Africa, fase al via con l'arrivo del 2026, c'è anche il big match tra Sudafrica-Camerun, due delle squadre continentali che parteciperanno al Mondiale centro-nord americano oramai prossimo.

Arrivato alle spalle dell'Egitto di Salah nel gruppo B, il Sudafrica affronta un Camerun qualificato come seconda nel girone F (pari punti con la Costa d'Avorio, ma minor numero di reti segnate). Chi vince sfiderà la padrona di casa Marocco o la Tanzania, inserite nella stessa parte del tabellone di Coppa d'Africa.

Il Sudafrica non ha mai vinto la Coppa d'Africa ed è al massimo arrivata seconda nel 1998, mentre il Camerun ha avuto la meglio sulle colleghe continentali in cinque occasioni: qualora dovesse vincere il torneo 2025, aggancerebbe in cima alla graduatoria l'Egitto.

Come guardare Sudafrica-Camerun in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sudafrica-Camerun si può guardare in diretta tv su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa Sky.

La Coppa d'Africa, compresa Sudafrica-Camerun, si può vedere anche in diretta streaming attraverso il sito e l'app di Sportitalia.

Come guardare la partita all'estero con una VPN

Sudafrica-Camerun: a che ora inizia

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Sudafrica-Camerun con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Tra le partite di domenica 4 gennaio 2026 c'è anche Sudafrica-Camerun, il cui calcio d'inizio è previsto alle 20:00 italiane. Il match si gioca a Rabat e in particolare allo Stadio Al Medina.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Africa Del sud - Camerun Probabile formazione Panchina Allenatore H. Broos Probabile formazione Panchina Allenatore D. Pagou

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni:

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica