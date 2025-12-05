Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bundesliga
team-logoVfB Stoccarda
MHPArena
team-logoBayern Monaco

Dove vedere Stoccarda-Bayern in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sabato, nella Bundesliga, lo Stoccarda giocherà contro il Bayern Monaco: tutte le info relative a data, orario, canale tv, copertura streaming e formazioni.

Dopo la loro partecipazione agli ottavi di finale della Coppa DFB, oggi, sabato 6 dicembre, Stoccarda Bayern tornano a concentrarsi sulla Bundesliga. Nella 13ª giornata di campionato si sfideranno direttamente entrambe le squadre. La partita si giocherà alla MHP Arena di Stoccarda, con calcio d'inizio alle 15:30.Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Stoccarda-Bayern in diretta: chi trasmette il big match della Bundesliga in TV e in streaming?

Stoccarda-Bayern sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale numero 204) e in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Bundesliga
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Notizie sullo Stoccarda

Lo Stoccarda affronta la partita di Bundesliga contro il Bayern in una situazione iniziale altalenante ma ambivalente. Il club sta attualmente soffrendo per diversi infortuni in difesa: tra gli altri, il difensore centrale Dan-Axel Zagadou è nuovamente fuori gioco per un infortunio al tendine muscolare, una dura battuta d'arresto dopo un ritorno in squadra appena iniziato. In campionato, gli svevi occupano una buona posizione in classifica, anche se la squadra di Sebastian Hoeneß ha subito recentemente una battuta d'arresto con la sconfitta per 1-2 ad Amburgo.

Notizie sul Bayern

Il Bayern Monaco si reca a Stoccarda da capolista e con grandi ambizioni: il club è saldamente in testa alla Bundesliga e vuole continuare la sua ottima stagione. Tuttavia, dopo gli ottavi di finale di Coppa di mercoledì, lo stress rimane alto. Dal punto di vista del personale, ci sono ancora dei lavori in corso: soprattutto Alphonso Davies e Jamal Musiala, infortunati di lungo corso, continueranno a mancare. Ciononostante, le aspettative rimangono alte: il Bayern vuole sfruttare il fine settimana per consolidare la sua posizione di supremazia in campionato.

Stoccarda-Bayern: ora del calcio d'inizio

crest
Bundesliga - Bundesliga
MHPArena

Stoccarda-Bayern: formazioni

Probabili formazioni VfB Stoccarda - Bayern Monaco

VfB StoccardaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestFCB
33
A. Nuebel
3
R. Hendriks
29
F. Jeltsch
24
J. Chabot
6
A. Stiller
30
C. Andres
22
L. Assignon
11
B. El Khannouss
7
M. Mittelstaedt
18
J. Leweling
26
D. Undav
1
M. Neuer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
44
J. Stanisic
14
L. Diaz
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Hoeness

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Stoccarda-Bayern: forma

VFB
-Forma

Goal segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
15/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Stoccarda-Bayern: bilancio degli scontri diretti

VFB

Ultime 5 partite

FCB

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

5

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Stoccarda-Bayern: le classifiche

