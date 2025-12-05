Dove vedere Stoccarda-Bayern in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Stoccarda-Bayern in diretta: chi trasmette il big match della Bundesliga in TV e in streaming?

Dopo la loro partecipazione agli ottavi di finale della Coppa DFB, oggi, sabato 6 dicembre,tornano a concentrarsi sulla Bundesliga. Nella 13ª giornata di campionato si sfideranno direttamente entrambe le squadre. La partita si giocherà alla MHP Arena di Stoccarda, con calcio d'inizio alle 15:30.Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Stoccarda-Bayern sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale numero 204) e in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Lo Stoccarda affronta la partita di Bundesliga contro il Bayern in una situazione iniziale altalenante ma ambivalente. Il club sta attualmente soffrendo per diversi infortuni in difesa: tra gli altri, il difensore centrale Dan-Axel Zagadou è nuovamente fuori gioco per un infortunio al tendine muscolare, una dura battuta d'arresto dopo un ritorno in squadra appena iniziato. In campionato, gli svevi occupano una buona posizione in classifica, anche se la squadra di Sebastian Hoeneß ha subito recentemente una battuta d'arresto con la sconfitta per 1-2 ad Amburgo.Il Bayern Monaco si reca a Stoccarda da capolista e con grandi ambizioni: il club è saldamente in testa alla Bundesliga e vuole continuare la sua ottima stagione. Tuttavia, dopo gli ottavi di finale di Coppa di mercoledì, lo stress rimane alto. Dal punto di vista del personale, ci sono ancora dei lavori in corso: soprattutto Alphonso Davies e Jamal Musiala, infortunati di lungo corso, continueranno a mancare. Ciononostante, le aspettative rimangono alte: il Bayern vuole sfruttare il fine settimana per consolidare la sua posizione di supremazia in campionato.