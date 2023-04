Juventus in casa dello Sporting per conquistare le semifinali di Europa League: dove vedere la gara in diretta tv e streaming e le formazioni.

L'1-0 della gara d'andata, firmato da una rete di Federico Gatti a un quarto d'ora circa dalla fine, è tranquillizzante solo fino a un certo punto: la Juventus va in casa dello Sporting per conquistare le semifinali di Europa League con il ricordo recente delle sofferenze patite all'Allianz Stadium.

Intanto, bene ripassare il regolamento dell'Europa League: nella seconda coppa internazionale per importanza, così come in Champions League, anche in questa stagione i goal realizzati in trasferta non valgono doppio. Tradotto: se alla Juventus servono un pareggio o una vittoria, lo Sporting per passare dovrà vincere necessariamente con due o più reti di scarto. Con un successo portoghese con un solo goal di scarto con qualsiasi risultato (1-0, 2-1, eccetera), la doppia sfida proseguirebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

In caso di superamento del turno, la Juventus tornerebbe in semifinale di Europa League nove anni dopo l'ultima volta: era la squadra di Antonio Conte, che nel 2014 sfiorò la finale - beffa delle beffe, in programma proprio all'Allianz Stadium - ma venne eliminata dal Benfica.

La vincente del doppio confronto tra Sporting e Juventus affronterà una tra Manchester United e Siviglia. Gli altri due quarti di finale di ritorno sono Union St. Gilloise-Bayer Leverkusen e Roma-Feyenoord.

Di seguito le informazioni salienti su Sporting-Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA SPORTING-JUVENTUS

Sporting-Juventus, ritorno dei quarti di finale di Europa League, si giocherà nella serata di giovedì 20 aprile 2023 allo stadio José Alvalade di Lisbona. Il match è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE SPORTING-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Ci sono varie opzioni per vedere Sporting-Juventus in tv: la gara sarà trasmessa da DAZN per gli abbonati, che potranno scaricare l'app su una smart tv abilitata al servizio, ma anche su Sky, sempre per gli abbonati, in particolare su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul canale numero 252.

In streaming, invece, Sporting-Juventus si potrà vedere su DAZN (o scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile o accedendo al sito della piattaforma), su SkyGo (app gratuita per gli abbonati a Sky) e infine su NOW.

Non ci sarà invece la diretta in chiaro su TV8.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di Sporting-Juventus per DAZN saranno Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Sky, invece, ha affidato il commento della partita a Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

Per seguire Sporting-Juventus avrete a disposizione un'ulteriore alternativa, ovvero la diretta scritta di GOAL: dalle formazioni ufficiali al triplice fischio finale, vi consentiremo di rimanere sempre aggiornati sulle azioni salienti della sfida tra la formazione di Ruben Amorim e quella di Massimiliano Allegri.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING-JUVENTUS

Sporting ancora senza Paulinho e pure costretto a fare a meno di St. Juste, infortunatosi nella gara d'andata: in campo Diomande al posto di quest'ultimo. Tridente Edwards-Chermiti-Trincão, con Pedro Gonçalves a centrocampo. In porta ancora una volta l'ex cagliaritano Adan. Squalificato Ugarte.

Soliti dubbi in attacco nella Juventus, che potrebbe proporre Chiesa a fianco di Di Maria e uno tra Vlahovic e Milik. A rischiare il posto sarebbe nuovamente Fagioli, come all'andata. Gatti confermato dopo la rete decisiva dello Stadium. Ballottaggio Perin-Szczesny tra i pali.

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All. Ruben Amorim

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri