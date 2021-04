Dove vedere Spezia-Inter in tv e streaming

L'Inter fa visita allo Spezia nel 32° turno di Serie A: le info sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

Turno infrasettimanale il 32° di Serie A che offre una sfida piuttosto interessante: da una parte lo Spezia, dall'altra l'Inter, rispettivamente a caccia della salvezza e dello Scudetto.

Obiettivi diametralmente opposti che però non pregiudicheranno lo spettacolo: gli 'Aquilotti' di Italiano si sono messi in mostra grazie al loro calcio propositivo e votato all'attacco, ammirato anche in occasione del match d'andata disputato a San Siro il 20 dicembre.

Allora i nerazzurri la spuntarono di misura (2-1): vantaggio siglato da Hakimi e raddoppio firmato Lukaku su calcio di rigore. Di Piccoli, per i liguri, la rete della bandiera in pieno recupero.

Lo Spezia proverà a replicare il risultato ottenuto contro l'altra milanese, il Milan, al 'Picco': un secco 2-0 che permise all'Inter di prendere il volo in vetta alla classifica, mai più lasciata e legittimata da prestazioni dominanti.

QUANDO SI GIOCA SPEZIA-INTER

Spezia-Inter si disputerà mercoledì 21 aprile 2021 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia, ovviamente senza la presenza dei tifosi in ottemperanza alle norme restrittive atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE SPEZIA-INTER IN TV E STREAMING

La gara tra Spezia e Inter sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky ai seguenti canali: Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, la cui applicazione è scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet; l'alternativa è NOW, piattaforma utile per assistere alla programmazione Sky e fruibile dopo aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER

Nzola terminale centrale offensivo supportato da Verde (in pole su Agudelo) e uno tra Farias e Gyasi sugli esterni. Pobega e Maggiore gli interni di centrocampo ai lati del regista Ricci. In difesa uno tra Erlic e Chabot accanto ad Ismajli, con Ferrer e Simone Bastoni terzini. Tra i pali Provedel.

Formazione tipo per Conte: davanti c'è la 'LuLa', Hakimi e Perisic gli esterni a tutta fascia. Barella ed Eriksen a coadiuvare Brozovic in cabina di regia. Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta di Handanovic.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.