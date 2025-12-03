Dove vedere Siracusa-Foggia in diretta tv e streaming?

Sfida salvezza nel girone C di Serie C Sky Wi-Fi.

Allo stadio Nicola De Simone si sfidano, nel terzultimo turno d’andata, Siracusa e Foggia, squadre in lotta per mantenere il professionismo.

14 i punti per i rossoneri, reduci dal pesante e incredibile successo con il Cosenza che ha permesso a D’Amico e compagni di ritornare al successo e lasciare l’ultimo posto della classifica.

Dopo 3 risultati utili consecutivi si è interrotta, invece, la corsa del Siracusa: il ko contro l’Atalanta U23 ha lasciato a quota 13 gli aretusei, in penultima posizione e proprio appena sotto il Foggia.

Quella in terra sicula, dunque, sarà una sfida delicatissima, in cui i punti in palio sono destinati a valere doppio.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Siracusa-Foggia: ora di inizio

La gara fra Siracusa e Foggia, valida per la 17esima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 6 dicembre, allo stadio Nicola De Simone, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Siracusa

Siracusa che cerca il primo clean sheet in stagione: sempre violata la porta azzurra in queste prime 16 giornate. Molina è il giocatore più in forma del momento per mister Turati e dovrebbe essere della partita dal primo minuto.

Notizie sul Foggia

Senza lo squalificato Buttaro e l’infortunato Petermann, il Foggia proverà a vincere sul campo del Siracusa. D’Amico sarà ancora una volta il faro offensivo di mister Barilari, mentre scalpita Winkelmann dopo il decisivo goal segnato al Cosenza.

