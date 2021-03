Dove vedere Shakhtar Donetsk-Roma in tv e streaming

Shakhtar Donetsk e Roma a confronto nel ritorno degli ottavi di Europa League: tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.

Quarti di Europa League ad un passo per la Roma, di scena sul campo dello Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi: si parte dal 3-0 giallorosso dell'andata, risultato più che soddisfacente per ben sperare in ottica qualificazione.

Prestazione convincente della 'Lupa' nel confronto dell'Olimpico: Pellegrini ha aperto le marcature nel primo tempo, El Shaarawy ha raddoppiato con una bella azione personale e Mancini ha siglato il tris definitivo con il suo pezzo forte, il colpo di testa.

La Roma non raggiunge i quarti di finale di una competizione europea dalla stagione 2017/2018: allora - in Champions League - ci fu la clamorosa rimonta sul Barcellona con l'indimenticabile 3-0 del ritorno, successivo all'1-4 maturato al 'Camp Nou' nel primo round dell'andata.

Punteggio, il 3-0, che allo Shakhtar Donetsk sarebbe utile per allungare la disputa quantomeno ai tempi supplementari: impresa titanica che la squadra di Fonseca proverà ad inibire sul nascere con un goal che chiuderebbe, di fatto, ogni discorso.

QUANDO SI GIOCA SHAKHTAR DONETSK-ROMA

Shakhtar Donetsk-Roma si giocherà giovedì 18 marzo 2021 allo stadio 'NSK Olimpiyskiy' di Kiev, la capitale dell'Ucraina. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:55.

DOVE VEDERE SHAKHTAR DONETSK-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida tra Shakhtar Donetsk e Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport (253 del satellite, 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio usufruibile attraverso l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è la piattaforma Now TV: basterà abbonarsi ad uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta per avviare la visione dell'evento.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK-ROMA

Tra gli ucraini occhio a Solomon che insidia Taison per giocare sulla porzione sinistra della trequarti alle spalle dell'unica punta Junior Moraes. Maycon frangiflutti, in porta conferma per il giovane Trubin.

Qualche cambiamento per Fonseca che potrebbe affidarsi a Ibañez in difesa, con Cristante che tornerebbe a centrocampo al fianco di Villar. Possibile chance anche per Bruno Peres a destra. Riposo in vista per Pellegrini: Pedro ed El Shaarawy a supporto di Borja Mayoral. Out Mkhitaryan, infortunatosi nel match d'andata, problema fisico anche per Smalling.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral.