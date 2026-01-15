Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Una finale di Coppa d'Africa inedita per decretare la squadra Campione. Il Senegal, riuscito a conquistare il primo storico trofeo nel 2021, sfida i padroni di casa del Marocco, decisamente la miglior squadra continentale negli ultimi anni, tanto da aver raggiunto il quarto posto all'ultimo Mondiale.
Eliminate rispettivamente Nigeria ed Egitto, che si giocheranno la finalina per il terzo posto, Marocco e Senegal puntano a vincere il secondo titolo della propria storia. Detto del Senegal, anche il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa in una sola occasione e precisamente nel lontano 1976.
Tempo di finale, tempo di gara in chiaro e gratis per tutti.
Come vedere Senegal-Marocco in diretta? Canale TV e diretta streamingLa finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco si può vedere in diretta tv e streaming su Sportitalia. In tv l'evento è disponibile sul canale 60 del digitale terrestre o il 560 per chi utilizza Sky, mentre in streamingè visibile live tramite app e sito ufficiale del servizio.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Senegal-Marocco con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Sportitalia. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Egitto-Nigeria: ora di inizio
La finale per il terzo posto tra Egitto e Nigeria si gioca sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17:00, allo stadio 'Mohamed V' di Casablanca.
Probabili formazioni
SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Gana Gueye, P. Gueye, Diarra; Ndiaye, Jackson, Mane. Ct: Thiaw
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, , Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi. Ct: Regragui