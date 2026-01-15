Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoSenegal
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarocco
Francesco Schirru

Dove vedere Senegal-Marocco in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di Coppa d'Africa

La finale di Coppa d'Africa è arrivata: domenica il Marocco e il Senegal si contendono il trofeo, diretta della partita gratis e in chiaro per tutti.

Una finale di Coppa d'Africa inedita per decretare la squadra Campione. Il Senegal, riuscito a conquistare il primo storico trofeo nel 2021, sfida i padroni di casa del Marocco, decisamente la miglior squadra continentale negli ultimi anni, tanto da aver raggiunto il quarto posto all'ultimo Mondiale.

Eliminate rispettivamente Nigeria ed Egitto, che si giocheranno la finalina per il terzo posto, Marocco e Senegal puntano a vincere il secondo titolo della propria storia. Detto del Senegal, anche il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa in una sola occasione e precisamente nel lontano 1976.

Tempo di finale, tempo di gara in chiaro e gratis per tutti.

Come vedere Senegal-Marocco in diretta? Canale TV e diretta streaming

La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco si può vedere in diretta tv e streaming su Sportitalia. In tv l'evento è disponibile sul canale 60 del digitale terrestre o il 560 per chi utilizza Sky, mentre in streamingè visibile live tramite app e sito ufficiale del servizio.

Egitto-Nigeria: ora di inizio

Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Prince Moulay Abdellah Stadium

La finale per il terzo posto tra Egitto e Nigeria si gioca sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17:00, allo stadio 'Mohamed V' di Casablanca.

Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Marocco crest
Marocco
MAR

Probabili formazioni

Probabili formazioni Senegal - Marocco

  • P. Thiaw

  • W. Regragui

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Gana Gueye, P. Gueye, Diarra; Ndiaye, Jackson, Mane. Ct: Thiaw

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, , Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi. Ct: Regragui

Forma

SEN
-Forma

Goal segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti tra Senegal e Marocco

SEN

Ultime 5 partite

MAR

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

2

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
0