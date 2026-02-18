Dove vedere Sassuolo-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Se il Sassuolo sta andando oltre le più rosee aspettative, il Verona è con l'acqua alla gola.

La ventiseiesima giornata di Serie A viene inaugurata dall'anticipo tra emiliani e scaligeri, contrapposti da momenti e situazioni di classifica totali: la squadra di Grosso battendo l'Udinese ha scavato un ulteriore solco tra sé e la zona pericolosa, avvicinandosi più quella per l'Europa; l'Hellas, invece, è precipitato a -9 dalla salvezza e condivide l'ultimo posto col Pisa.

Di seguito tutte le info su Sassuolo-Verona, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Sassuolo-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Verona sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Sassuolo-Verona in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

L'anticipo di Serie A, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Sassuolo-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Verona si gioca venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20:45, al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Niasse, Serdar, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

