Serie A
team-logoSassuolo
Stadio Mapei - Citta del Tricolore
team-logoHellas Verona
Claudio D'Amato

Dove vedere Sassuolo-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sassuolo-Verona apre la 26ª giornata di Serie A: tutte le info sull'anticipo, incluse quelle relative a formazioni, canale tv e diretta streaming.

Se il Sassuolo sta andando oltre le più rosee aspettative, il Verona è con l'acqua alla gola.

La ventiseiesima giornata di Serie A viene inaugurata dall'anticipo tra emiliani e scaligeri, contrapposti da momenti e situazioni di classifica totali: la squadra di Grosso battendo l'Udinese ha scavato un ulteriore solco tra sé e la zona pericolosa, avvicinandosi più quella per l'Europa; l'Hellas, invece, è precipitato a -9 dalla salvezza e condivide l'ultimo posto col Pisa.

Di seguito tutte le info su Sassuolo-Verona, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Sassuolo-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER

Sassuolo-Verona sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Sassuolo-Verona in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

L'anticipo di Serie A, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Sassuolo-Verona: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Verona si gioca venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20:45, al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Hellas Verona

SassuoloHome team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestVER
49
A. Muric
19
F. Romagna
6
S. Walukiewicz
3
J. Doig
21
J. Idzes
90
I. Kone
42
K. Thorstvedt
35
L. Lipani
99
A. Pinamonti
45
A. Lauriente
10
D. Berardi
1
L. Montipo
37
A. Bella-Kotchap
15
V. Nelsson
5
A. Edmundsson
36
C. Niasse
12
D. Bradaric
21
A. Harroui
7
R. Belghali
73
M. Al Musrati
9
A. Sarr
18
K. Bowie

3-5-2

VERAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Niasse, Serdar, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

Forma

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

SAS

Ultime 5 partite

VER

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

7

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

