Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming

Il Sassuolo ospita la Juventus nel 36° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come assistere alla sfida in tv e streaming.

La Serie A giunge al 36° turno, il terzultimo prima della chiusura del torneo. Con molti verdetti ancora da emettere, uno dei match di cartello di una giornata che si disputerà in infrasettimanale, è quella che vedrà opposte Sassuolo e Juventus.

Tanto i neroverdi, quanto i bianconeri infatti, sono alla ricerca di importanti punti ‘europei’. La squadra guidata da Roberto De Zerbi punta ancora al sorpasso sulla Roma e a far sua la settima posizione, mentre gli uomini di Andrea Pirlo, sono attualmente quinti in classifica e non possono più permettersi passi falsi nella corsa che conduce ad una qualificazione alla Champions League.

Il Sassuolo arriva a questa gara dopo aver battuto in trasferta il Genoa per 2-1, mentre la Juventus è reduce dal pesantissimo 3-0 interno patito nello scontro diretto contro il Milan.

Quello che andrà in scena sarà il sedicesimo confronto tra due squadre che nella loro storia si sono affrontate solo in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Juventus in virtù di undici vittorie conseguite a fronte di tre pareggi ed un successo del Sassuolo.

Nel match che si è giocato lo scorso 10 gennaio nel girone d’andata, ad imporsi sono stati i bianconeri per 3-1 con le reti di Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo, mentre è stata di Defrel la marcatura del momentaneo 1-1.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo-Juventus si giocherà mercoledì 12 aprile 2021 al Mapei Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della formazione neroverde. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà protagoniste Sassuolo e Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire il match sulle smart tv compatibili con la app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire la gara anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209). Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Sassuolo-Juventus sarà visibile su device come pc e notebook o ancora tablet e smartphone. Nel primo caso, sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo si potrà accedere alla visione del match anche attraverso l’apposita app compatibile compatibile con i sistemi iOS e Android.

La telecronaca della partita è stata affidata a Massimo Callegari, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

Roberto De Zerbi disegnerà il suo Sassuolo con il consueto 4-2-3-1 nel quale Toljan dovrebbe vincere il ballottaggio con Muldur a destra e Kyriakopoulos quello con Rogerio a sinistra. In attacco Raspadori dovrebbe agire da unica punta, supportato da un trio composto da Berardi, Djuricic ed uno tra Traoré e Defrel. Non al top della condizione Boga.

Andrea Pirlo, nel suo 4-4-2, punterà su Bonucci nel cuore della difesa al fianco di De Ligt. In mediana Arthur potrebbe far rifiatare Bentancur, mentre sull’out Danilo dovrebbe agire alle spalle di Cuadrado, con Alex Sandro e Chiesa posizionati sull’out opposto. In attacco Dybala è leggermente in vantaggio su Morata nel ballottaggio per un posto al fianco di Cristiano Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Raspadori.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.