Dove vedere Sassuolo-Inter in tv e streaming

Il Sassuolo sfida l'Inter nel lunch match dell'8ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi sfida in casa l' di Antonio Conte nel lunch match dell'8ª giornata di . Gli emiliani sono quindicesimi in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 4 sconfitte, mentre i nerazzurri inseguono la capolista a quota 18, con un cammino di 6 vittorie e un unico k.o proprio contro la Vecchia Signora.

Segui Sassuolo-Inter in diretta streaming su DAZN

Bilancio nettamente favorevole ai neroverdi nei 6 precedenti disputati in casa in Serie A, con 4 vittorie e 2 successi nerazzurri. L'ultima vittoria dell'Inter fuori casa contro il Sassuolo risale al 18 dicembre 2016, con un 1-0 targato Candreva che regalò i 3 punti in palio alla squadra guidata da Pioli.

Domenico Berardi è il giocatore più prolifico degli emiliani con 5 goal realizzati, Stefano Sensi e Romelu Lukaku sono invece i migliori marcatori dei lombardi con 3 reti ciascuno. L'Inter è reduce da 2 sconfitte di fila con e Juventus fra e campionato, il Sassuolo ha rimediato 2 k.o. consecutivi in campionato contro e dopo la vittoria contro la .

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-INTER

Sassuolo-Inter si giocherà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 12.30 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

DOVE VEDERE SASSUOLO-INTER IN TV E STREAMING

La sfida Sassuolo-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sassuolo-Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di vedere il lunch match dell'8ª giornata di Serie in diretta streaming sui loro pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

De Zerbi sarà costretto a rinunciare a Chiriches per un problema all'adduttore: al suo posto, al centro della difesa neroverde, Marlon si candida ad affiancare Gian Marco Ferrari. In attacco tridente con Berardi, Caputo e Defrel, con Boga che partirà dalla panchina. L'alternativa è Traoré trequartista in un 4-3-1-2, con l'inserimento di Magnanelli o Locatelli a centrocampo.

Conte perde D'Ambrosio e Alexis Sánchez per gli infortuni rimediati con le rispettive nazionali. In difesa accanto a De Vrij e Skriniar dovrebbe esserci spazio per Bastoni, in vantaggio su Godin, mentre in attacco accanto a Lukaku agirà uno fra Lautaro Martínez e Politano, col primo favorito. A centrocampo k.o. anche Sensi, che sarà rilevato da Gagliardini. Sulle fasce agiranno Candreva a destra ed Asamoah a sinistra, con Brozovic in regia e Barella mezzala destra.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Caputo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez