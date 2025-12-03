Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta tv e streaming?

Si aprirà al Mapei Stadium, dove il Sassuolo ospiterà la Fiorentina il quattordicesimo turno del campionato di Serie A.

Una sfida che per i viola potrebbe già rappresentare un bivio vitale, visto che si presenteranno all’appuntamento da ultima forza del torneo con appena sei punti messi in cascina (come il Verona) e a -5 da quella posizione che vale la salvezza.

Per i gigliati, che ancora non hanno vinto una singola partita nel torneo e sono reduci dalla sconfitta per 2-1 patita sul campo dell’Atalanta, si tratta del peggior avvio di stagione della loro intera storia e le lunghezze di distacco dalla zona salvezza sono cinque.

Sono diciassette invece i punti sin qui totalizzati dai neroverdi che, grazie ad un buonissimo avvio di stagione, sono riusciti ad issarsi fino al decimo posto in classifica.

Anche la squadra di Grosso andrà però alla ricerca del riscatto, visto che nello scorso turno è stata sconfitta per 2-0 sul campo del Como.

Su GOAL tutte le info di Sassuolo-Fiorentina, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming, in chiaro e gratis per tutti.

Come guardare Sassuolo-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà DAZN a proporre la diretta televisiva di Sassuolo-Fiorentina. La sfida sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Come di consueto, il match sarà visibile anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Come guardare ovunque con una VPN

Sassuolo-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La sfida valida per il quattordicesimo turno di Serie A che vedrà opposte Sassuolo e Fiorentina, si giocherà sabato 6 dicembre 2025 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15,00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Sassuolo

Fabio Grosso dovrà rinunciare all’infortunato Domenico Berardi, per il quale il 2025 è da considerarsi già concluso. Il tecnico neroverde non rinuncerà comunque al tridente offensivo che prevederà Pinamonti perno centrale, con Volpato e Laurienté a suo supporto.

Notizie sulla Fiorentina

Paolo Vanoli dovrebbe disegnare la sua Fiorentina con il consueto 3-5-2, ma non è escluso anche il passaggio ad una difesa a quattro, con un trio di giocatori in mediana e due a supporto dell’unica punta che sarebbe Kean. In caso di doppio attaccante, Piccoli potrebbe essere ancora favorito su Gudmundsson.

Forma

Il Sassuolo ha leggermente rallentato la sua corsa in campionato, visto che ha messo in cascina un solo punto nelle ultime due uscite: quello frutto del pareggio interno contro il Pisa.

La Fiorentina è chiamata a vincere contro per provare a dare un senso ad un inizio di stagione da incubo. Tra campionato e Conference League, la compagine gigliata nelle ultime otto uscite ha totalizzato cinque sconfitte e tre pareggi.

Partite tra le due squadre

Quello che andrà in scena sarà il venticinquesimo confronto complessivo tra le due squadre. Il bilancio è favorevole alla Fiorentina in virtù di dieci successi conseguiti, a fronte di sette pareggi e sette affermazioni del Sassuolo.

Classifica

Il Sassuolo occupa attualmente il decimo posto in Serie A con 17 punti frutto di cinque vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

La Fiorentina invece, con sei pareggi e sette sconfitte, condivide l’ultima piazza con il Verona.