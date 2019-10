Dove vedere Sampdoria-Roma in tv e streaming

La Sampdoria ultima in classifica ospita la Roma nell'8ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La ultima in classifica, reduce dal cambio di allenatore, con l'addio di Di Francesco e l'arrivo in panchina di Claudio Ranieri, sfida in casa la di Paulo Fonseca nell'8ª giornata di . I liguri chiudono la classifica del campionato con 3 punti e un cammino di una vittoria e 6 sconfitte, i capitolini sono quinti a quota 12, con 3 vittorie, 3 pareggi e un k.o.

Nei 61 precedenti in casa dei blucerchiati in Serie A, questi ultimi conducono a livello statistico con 29 vittorie, 22 pareggi e 10 affermazioni della Lupa. Claudio Ranieri, nuovo tecnico della Sampdoria, è il grande ex del confronto: nato a Roma, dopo aver militato da calciatore nelle Giovanili giallorosse e aver disputato 6 presenze in Serie A con la Prima squadra dei capitolini, da allenatore li ha poi allenati dal 2009 al 2011 e successivamente nel 2019.

Fra i blucerchiati, sono in 4 i giocatori finora andati a segno, tutti con una rete: Quagliarella, Jankto, Bonazzoli e Gabbiadini. Fra i giallorossi, invece, Edin Dzeko è il giocatore più prolifico con 4 goal in campionato all'attivo. La Sampdoria cerca di dare uno scossone alla sua stagione dopo 3 sconfitte consecutive, mentre la Roma ha rimediato una vittoria di misura sul e un pareggio interno per 1-1 con il nelle ultime due gare.

Proprio per le proteste nel corso del match con gli isolani, il tecnico dei capitolini, Paulo Fonseca, non potrà essere in panchina perché squalificato per 2 giornate dal Giudice Sportivo, poi ridotte ad una dopo il ricorso del club.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-ROMA

Sampdoria-Roma si giocherà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida Sampdoria-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta attraverso Sky Go, su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, la piattaforma di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA

Ranieri, appena insediatosi sulla panchina blucerchiata, potrebbe cambiare modulo e tornare al 4-3-1-2 delle stagioni di Giampaolo. Davanti al portiere Audero, Bereszynski e Murru saranno i due terzini, con Alex Ferrari e Colley centrali. In mediana Jankto affiancherà Ekdal e Vieira. Nel tandem d'attacco possibile chance per Gabbiadini accanto a Quagliarella, con Ramirez trequartista alle loro spalle.

Emergenza infortuni per Fonseca, che avrà indisponibili per problemi fisici parecchi elementi. In attacco Dzeko, operato per la doppia frattura allo zigomo rimediata contro il Cagliari, lascerà il posto a Kalinic. Alle sue spalle sulla trequarti mancheranno l'armeno Mikhitaryan e Lorenzo Pellegrini: spazio per Zaniolo e Kluivert, con probabile avanzamento di Florenzi a completare il terzetto. L'alternativa è Pastore dal 1', con Florenzi terzino al posto di Spinazzola. Davanti alla difesa Veretout affiancherà Cristante. Dubbio in difesa, dove Mancini è in ballottaggio con Fazio per affiancare Smalling. Torna a disposizione Perotti, che potrebbe trovar spazio a partita in corso.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic