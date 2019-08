Dove vedere Sampdoria-Lazio in tv e streaming

Inizia la stagione di Serie A per Sampdoria e Lazio: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo gli anticipi del sabato e quelli domenicali, il grosso della prima giornata di si gioca in notturna. Tra le gare previste anche -, primo match per le compagini allenate da Di Francesco da una parte e Inzaghi dall'altra.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Nuova sfida tra Di Francesco e Inzaghi dopo i confronti nel derby romano: per entrambe servirà partire al meglio così da puntare ai rispettivi obiettivi europei. Entrambe vogliono fare meglio della scorsa stagione: ovvero Champions per la Lazio ed per la Sampdoria.

Nessuna rivoluzione dal mercato per Sampdoria e Lazio, che si presentano ai nastri di partenza con pochi cambi rispetto al passato e tanta fiducia nei vecchi campioni ammirati nella scorsa annata.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-LAZIO

La gara tra Sampdoria e Lazio si giocherà al Ferraris di Genova domenica 25 agosto: appuntamento alle ore 20:45. Nell'ultimo match giocato in Liguria tra le due squadre, il team Inzaghi è riuscito a portare a casa l'intera posta grazie alla doppietta di Caicedo.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-LAZIO IN TV E STREAMING

Sampdoria-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky: il match del Ferraris potrà essere seguito precisamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita tra Sampdoria e Lazio anche in attraverso il servizio SkyGo. L'applicazione può essere scaricata tramite vari dispositivi, ovvero pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-LAZIO

Di Francesco non potrà contare sul nuovo arrivato Maroni, in campo nuovamente a settembre, nonchè sullo squalificato Depaoli. Per il resto formazione titolare per i blucerchiati, con Caprari, Gabbiadini e Quagliarella a comporre l'attacco dei padroni di casa.

Audero giocherà tra i pali difeso da Bereszynski, Colley, Murillo e Murru, mentre Linetty sarà titolare a centrocampo: ballotaggio Viera-Jankto con il primo favorito.

Oltre agli indisponibili Wallace e Lukaku, Inzaghi può puntare sui migliori: Immobile e Correa di punta con Luis Alberto sulla trequarti, mentre Lulic, Parolo, Milinkovic-Savic e il recuperato Lazzari giocheranno a centrocampo. Davanti a Strakosha spazio per Vavro, Acerbi e Radu.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa