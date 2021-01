Dove vedere Sampdoria-Juventus in tv e streaming

Sampdoria-Juventus è l'anticipo del sabato delle 18.00 della prima giornata di ritorno: tutte le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

La arriva al giro di boa. La riparte da dove aveva cominciato quattro mesi fa, dalla , in quella che era stata la gara d'esordio di Andrea Pirlo da allenatore. Un girone dopo e un trofeo dopo (la Supercoppa), il tecnico bianconero affronta di nuovo Ranieri - che sulla panchina bianconera ci è passato tra il 2007 e il 2009 - e i suoi.

Gli ultimi tre precedenti assoluti sorridono ai bianconeri, che nella scorsa stagione hanno vinto entrambe le sfide: a Marassi terminò 1-2 per l'allora squadra di Sarri, con goal decisivo in volo di Cristiano Ronaldo. Il 2-0 del ritorno, invece, è valso lo scudetto. Firmato CR7 e Bernardeschi.

La gara d'andata di quest'anno è stata vinta per 3-0 sempre dai campioni d' , con Kulusevski, Bonucci e Ronaldo. Nella storia recente i blucerchiati sono riusciti a violare lo Stadium nel gennaio 2013 con una doppietta di Icardi. A Marassi hanno vinto invece l'ultima volta nel maggio 2019.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-JUVENTUS

Sampdoria-Juventus, gara valida per la prima giornata di ritorno della Serie A 2020/21, la 20ª assoluta, si giocherà sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18.00. Sede del match lo stadio Luigi Ferraris di Genova, ovviamente a porte chiuse.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Sampdoria-Juventus potrà essere seguita sui canali di Sky Sport, come d'altro canto tutte le partite che si giocano di sabato alle 18.00. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale) e sul canale numero 251 del satellite.

La partita sarà visibile anche in diretta attraverso Sky Go, la piattaforma di streaming che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. Basterà scaricare l'app su vari dispositivi. Sarà possibile seguire Sampdoria-Juventus in streaming anche attraverso Now Tv, che propone il meglio della programmazione di Sky, acquistando uno dei pacchetti dedicati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS

Classico 4-4-2 per Ranieri, che potrebbe insistere su Keita in avanti con Verre a supporto. Candreva e Jankto candidati sulle corsie, con Thorsby vicino ad Ekdal in mezzo. Difesa davanti all'ex Audero che non dovrebbe prevedere sorprese.

Pirlo potrebbe concedere riposo a Danilo premiando Alex Sandro, appena rientrato dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19. In difesa la coppia Bonucci-Chiellini, con Cuadrado a destra. McKennie con Arthur e Ramsey a centrocampo, Chiesa sulla sinistra. Davanti Kulusevski squalificato e Dybala out: con CR7 gioca Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Keita.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Ramsey, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.