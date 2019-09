Dove vedere Sampdoria-Inter in tv e streaming

La Sampdoria sfida l'Inter nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Testacoda nel secondo anticipo della 6ª giornata di , che mette di fronte la di Eusebio Di Francesco e l' capolista di Antonio Conte. I milanesi guidano la classifica del campionato a punteggio pieno, con 15 punti e 5 vittorie nelle prime 5 partite, mentre i blucerchiati chiudono la graduatoria assieme alla con soli 3 punti, frutto di una vittoria e 4 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I nerazzurri sono la squadra affrontata più volte dalla Sampdoria in Serie A (104 volte). I milanesi conducono a livello statistico nei 62 match disputati in casa dei genovesi con 29 vittorie, 21 pareggi e 12 affermazioni. blucerchiate. L'ultima vittoria casalinga della Sampdoria sull'Inter risale al 30 ottobre 2016: in quell'occasione i liguri si imposero di misura per 1-0 grazie a un goal siglato dall'attuale capitano Fabio Quagliarella.

La Sampdoria è al momento la squadra con la peggior differenza reti del campionato, -8, con 3 goal fatti e ben 11 subiti. I 3 goal segnati portano la firma di 3 giocatori diversi, ovvero il solito Quagliarella, Gabbiadini e Bonazzoli, mentre fra i nerazzurri il belga Romelu Lukaku è il miglior marcatore con un bottino di 3 reti.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-INTER

Sampdoria-Inter si giocherà sabato 28 settembre 2019 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-INTER IN TV E STREAMING

La sfida Sampdoria-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli utenti Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la partita anche in diretta con Sky Go, e potranno dunque seguirla sul proprio pc collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, oppure su tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi mobili Android e iOS.

C'è inoltre l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre il meglio del palinsesto sportivo dell'emittente satellitare sottoscrivendo uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-INTER

Piena emergenza in difesa per Di Fracesco, che dovrà fare a meno dello squalificato Murillo e dell'infortunato Alex Ferrari. Nella linea a tre davanti al portiere Audero si contendono una maglia da titolare, accanto a Bereszynski e Colley, Chabot e Regini, con il primo in vantaggio. A centrocampo dovrebbero essere confermati Depaoli e Murru sulle fasce ed Ekdal e Vieira in mezzo. Davanti si rivedrà dal 1' capitan Quagliarella in coppia probabilmente con Caprari, visto che Gabbiadini è in forte dubbio per un affaticamento muscolare, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci Ramirez.

Dubbi per Conte, in particolar modo a centrocampo e in attacco, a pochi giorni dalla sfida stellare in contro il . Nel reparto offensivo potrebbe riposare Lukaku, il giocatore fin qui più impiegato dal tecnico salentino. Da prima punta in questo caso agirebbe Lautaro Martínez, con Alexis Sánchez in ballottaggio con Politano per affiancarlo. In mediana potrebbe tornare Sensi al posto di Vecino ed esserci Gagliardini in luogo di Barella, mentre sulla fascia destra Candreva si candida al ritorno dal 1' al posto di D'Ambrosio (che peraltro potrebbe far riposare Godin in difesa), con Asamoah che sarà con ogni probabilità confermato a sinistra.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, Lukaku.