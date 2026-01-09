Dove vedere Salernitana-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match all’Archi nel Monday Night di Serie C Sky Wi-Fi.

A sfidarsi saranno la Salernitana di Giuseppe Raffaele e il Cosenza di Antonio Buscè. Per entrambe è una gara delicata: la sconfitta del turno precedente ha fatto scivolare a -6 e -8 le due formazioni dalla vetta e il margine d’errore, in chiave promozione diretta, è ora ridotto al minimo.

Il big match di giornata, dunque, è servito.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Cosenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

Salernitana-Cosenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Salernitana-Cosenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Salernitana-Cosenza: ora di inizio

La gara fra Salernitana e Cosenza, valida per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 12 dicembre, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Salernitana

PROBABILE FORMAZIONE

SALERNITANA (4-2-3-1): Donnarumma; Longobardi, Matino, Golemic, Villa; Tascone, Capomaggio; Ferraris, Knezovic, Achik; Ferrari. Allenatore: Raffaele

Notizie sul Cosenza

PROBABILE FORMAZIONE

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Dalle Mura, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Emmausso. Allenatore: Buscè.

Forma

Momento difficile per la Salernitana, caduta a Siracusa nell’ultima gara giocata e piombata a -6 dal Benevento capolista. Il Cosenza è stato sconfitto in casa dal Monopoli nelle prima del 2025.

Partite tra le due squadre

Salernitana imbattuta col Cosenza nelle ultime cinque uscite: tre vittorie e due pareggi fra granata e rossoblù. All’andata successo campano al San Vito-Gigi Marulla.

Classifica

Salernitana terza in classifica a quota 38 punti, gli stessi collezionati dalla Casertana. Il Cosenza, invece, è un gradino più sotto: quinto a quota 36.