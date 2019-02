Dove vedere Saint-Etienne-PSG in tv e streaming

Il Saint-Etienne sfida il PSG capolista della Ligue 1 nel posticipo domenicale della 25ª giornata: dove vedere la partita in tv e streaming.

Trasferta insidiosa per il PSG capolista della Ligue 1, che nella 25ª giornata va a far visita all'ostico Saint-Etienne, guidato in panchina da Jean-Louis Gasset. I parigini comandano la classifica con 59 punti frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, ma i Verdi sono protagonisti finora di un bel campionato e si trovano al 4° posto con 40 punti e un cammino di 11 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Saint-Etienne-PSG su DAZN

La stella Kylian Mbappé per i parigini, con 18 goal realizzati in 17 presenze, e il franco-tunisino Wahbi Khazri, con 12 reti in 21 gare giocate, sono i migliori marcatori delle due squadre. Mbappé, grazie al suo straordinario rendimento realizzativo, è anche il cannoniere principe della Ligue 1. Il Saint-Etienne ha riportato un pareggio, una sconfitta e una vittoria negli ultimi suoi impegni, mentre la capolista ha ottenuto 2 vittorie e una sconfitta con il Lione nelle ultime 3 giornate, e viene dal brillante successo di Old Trafford sul Manchester United in Champions League.

SAINT-ETIENNE-PSG DIRETTA TV E STREAMING

Sarà il servizio di sport in streaming DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida della 25ª giornata della Ligue 1, Saint-Etienne-PSG. Gli utenti registrati potranno vedere il match su diversi dispositivi, anche su due in contemporanea, ad esempio sulle smart tv compatibili, sui computer, sui tablet e sugli smartphone o collegando alla propria tv un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

La gara resterà disponibile sulla piattaforma anche per la visione on deman, per cui tifosi e appassionati potranno prendere visione dell'intera gara o soltanto degli highlights quando preferiranno.

SAINT-ETIENNE-PSG DATA E ORA

Saint-Etienne-PSG si disputerà la sera di domenica 17 febbraio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00.