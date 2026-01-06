Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Serie A giunta alla prima giornata del girone di ritorno: una delle sfide del sabato è quella tra la Roma di Gasperini e il Sassuolo di Grosso.

Giallorossi alla ricerca di punti per alimentare l'obiettivo del ritorno in Champions League attraverso il quarto posto, i neroverdi vogliono consolidare il posizionamento di centro classifica dopo qualche risultato negativo.

Di seguito tutto ciò bisogna sapere su Roma-Sassuolo: dalle formazioni al canale tv e alle info per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Roma-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà DAZN a trasmettere Roma-Sassuolo tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Chi ha attivato Zona DAZN potrà seguire il match sintonizzandosi su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Streaming disponibile sul sito di DAZN, sull'app per device mobili oppure utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Sassuolo è in programma per sabato 10 gennaio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Sassuolo Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso

Notizie sulla Roma

La Roma è reduce dalla vittoria a Lecce per 2-0 grazie ai goal di Dovbyk e Ferguson e ritroverà diversi uomini per la prossima gara, soprattutto in difesa. Rientrano dalle squalifiche sia Mancini che Hermoso. Non ci sarà invece Cristante, squalificato e al suo posto è pronto Pisilli insieme a Koné. Soulé tornerà titolare.

Notizie sul Sassuolo

Sassuolo che vorrà reagire dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus e in generale un momento non positivo, in cui la vittoria manca da cinque partite. Grosso dovrà fare ancora a meno di Berardi, sempre infortunato; in attacco dovrebbe rivedersi Fadera, tenuto fuori inizialmente nell'ultima.

Probabili formazioni Roma-Sassuolo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica