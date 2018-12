Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming

La Roma ospita il Sassuolo nella 18ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

La Roma di Eusebio Di Francesco ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 18ª giornata del campionato di Serie A . I capitolini sono al 9° posto in classifica assieme all'Atalanta con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, mentre gli emiliani sono settimi assieme alla Fiorentina con un punto in più e un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Fra i giallorossi il 'Faraone' Stephan El Shaarawy, attualmente infortunato, è il miglior marcatore in campionato con 5 goal in 11 presenze, il ghanese Kevin-Prince Boateng e il senegalese Kouma Babacar sono invece i giocatori più prolifici fra i neroverdi con 4 goal in 7 presenze. La Roma è reduce da un pareggio, una vittoria e una sconfitta contro la capolista Juventus nelle ultime 3 giornate, mentre il Sassuolo ha rimediato 2 pareggi consecutivi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

ROMA-SASSUOLO DIRETTA TV E STREAMING

La partita Roma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

ROMA-SASSUOLO DATA E ORA

Roma-Sassuolo si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà l'11° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.