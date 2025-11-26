Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoNapoli
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Claudio D'Amato

Dove vedere Roma-Napoli in diretta tv e streaming?

Tutte le info su Roma-Napoli, incluse quelle relative a canale tv e diretta streaming: all'Olimpico big match della tredicesima giornata di Serie A.

Incrocio Scudetto all'Olimpico, dove Roma e Napoli si contendono il vertice della classifica nel big match della tredicesima giornata di Serie A.

I giallorossi vincendo a Cremona si sono presi il primo posto in solitaria, mentre gli azzurri sono ripartiti battendo l'Atalanta azzerando la crisi deflagrata a Bologna.

Di seguito tutte le info su Roma-Napoli, incluse quelle relative a come e dove vedere la sfida in tv e streaming.

Dove vedere Roma-Napoli in diretta: canale tv e streaming

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP

Roma-Napoli sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Roma-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Roma-Napoli:

  • Telecronista e seconda voce DAZN: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Napoli: data e orario del fischio d'inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Chi trasmette Roma-Napoli in diretta TV e in streaming?

DAZN

Clicca qui per la diretta del match

Roma-Napoli: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Probabili formazioni Roma - Napoli

RomaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-4-2-1

Home team crestNAP
99
M. Svilar
23
G. Mancini
5
E. N'Dicka
24
J. Ziolkowski
43
Wesley
19
M. Celik
18
M. Soule
4
B. Cristante
7
L. Pellegrini
8
N. El Aynaoui
35
T. Baldanzi
32
V. Milinkovic-Savic
31
S. Beukema
13
A. Rrahmani
4
A. Buongiorno
22
G. Di Lorenzo
7
David Neres
8
S. McTominay
68
S. Lobotka
70
N. Lang
5
J. Jesus
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Roma e Napoli

Roma a 27 punti in classifica e sconfitta solo dal Milan nelle ultime 5 partite di campionato, in cui per il resto sono maturate 4 vittorie.

Il Napoli, a quota 25, prima del 3-1 all'Atalanta aveva come detto perso a Bologna, pareggiato in casa col Como e non vinceva tra Serie A e Champions dal 28 ottobre (1-0 a Lecce).

Ultimi risultati

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti

ROM

Ultime 5 partite

NAP

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

