Dove vedere Roma-Napoli in diretta tv e streaming?

Incrocio Scudetto all'Olimpico, dove Roma e Napoli si contendono il vertice della classifica nel big match della tredicesima giornata di Serie A.

I giallorossi vincendo a Cremona si sono presi il primo posto in solitaria, mentre gli azzurri sono ripartiti battendo l'Atalanta azzerando la crisi deflagrata a Bologna.

Di seguito tutte le info su Roma-Napoli, incluse quelle relative a come e dove vedere la sfida in tv e streaming.

Dove vedere Roma-Napoli in diretta: canale tv e streaming

Roma-Napoli sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Roma-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Roma-Napoli:

Telecronista e seconda voce DAZN: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Roma-Napoli: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Come stanno Roma e Napoli

Roma a 27 punti in classifica e sconfitta solo dal Milan nelle ultime 5 partite di campionato, in cui per il resto sono maturate 4 vittorie.

Il Napoli, a quota 25, prima del 3-1 all'Atalanta aveva come detto perso a Bologna, pareggiato in casa col Como e non vinceva tra Serie A e Champions dal 28 ottobre (1-0 a Lecce).

