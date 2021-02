Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming

Scontro diretto per la Champions League all'Olimpico, la Roma ospita il Milan: tutto sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Reduce da due pesanti sconfitte contro lo Spezia e l'Inter, il Milan prova a ripartire dall'Olimpico, dove sfida la Roma di Paulo Fonseca. I rossoneri hanno perso il primato in classifica e sono precipitati a -4 dall'Inter capolista.

Ora la squadra di Pioli deve fare i conti con le inseguitrici che puntano al secondo posto, tra cui proprio i giallorossi, fermati a Benevento ma comunque a 44 punti, con la possibilità di vincere lo scontro diretto e andare a -2 proprio da Ibra e compagni.

La gara promette spettacolo, anche in virtù di quanto visto nel girone d'andata a San Siro. Un incredibile 3-3, con botta e risposta continuo: tre volte in vantaggio il Milan, con Ibrahimovic, Saelemaekers e ancora lo svedese, tre volte pareggio della Roma con Dzeko, Veretout e Kumbulla.

La Roma non vince a San Siro coi rossoneri dall'ottobre 2017, quando i gol di Dzeko e di Florenzi hanno siglato lo 0-2. La squadra era allenata da Eusebio Di Francesco. Sulla panchina del Milan c'era invece Vincenzo Montella.

QUANDO SI GIOCA ROMA-MILAN

Roma-Milan si giocherà allo stadio Olimpico il 28 febbraio 2021 alle ore 20.45. La gara valida per la 24ª giornata di Serie A si giocherà a porte chiuse.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV E STREAMING

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Canali di riferimento per gli abbonati saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, servizio a disposizione di tutti i clienti con un abbonamento. Scaricando l'app si potrà accedere alla programmazione completa. L'alternativa è rappresentata da Now TV , acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga la Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

Fonseca dovrebbe recuperare Cristante, che giocherà in difesa con Mancini e Spinazzola davanti a Pau Lopez. Da valutare l'ex Juve, che potrebbe aprirsi a sinistra con Fazio nei tre. Altrimenti sarà Peres ad agire in corsia, con Karsdorp a destra. Villar e Veretout duo mediano. Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti, Dzeko più di Mayoral come punta.

Senza Bennacer, Pioli si affida ancora a Tonali insieme a Kessié. Fuori anche Mandzukic. Ibrahimovic sarà come sempre il totem, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Leao (più di Rebic). Non dovrebbero esserci novità nella difesa davanti a Donnarumma.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.