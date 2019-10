Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming

La Roma sfida il Milan nel big match della 9ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La sfida fra la di Paulo Fonseca e il di stefano Pioli accende la domenica della 9ª giornata di . I capitolini sono al momento sesti con 13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i milanesi si trovano in 10ª posizione con e a quota 10, con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nella storia della Serie A sono stati 84 i precedenti disputati in casa della Lupa, che vedono una prevalenza del segno X, verificatosi in 31 occasioni, a fronte di 28 successi del Diavolo e di 25 affermazioni giallorosse.

La Roma ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare giocate in campionato, il Milan invece ha rimediato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Edin Dzeko con 4 goal all'attivo è il miglior marcatore giallorosso, mentre Krzysztof Piatek è il bomber dei rossoneri con un bottino di 3 reti.

QUANDO SI GIOCA ROMA-MILAN

Roma-Milan si giocherà la sera di domenica 27 settembre 2019 alle ore 18.00 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV E STREAMING

Il big match Roma-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati alla satellitare potranno inoltre seguire la sfida anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette, a chi sottoscrive un abbonamento ad uno dei pacchetti offerti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

Fonseca continua a dover fare i conti con i tanti infortuni. Salteranno il big match con i rossoneri per problemi fisici Kalinic, Zappacosta, Diawara, Cristante, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan e Under. Mancherà inoltre anche lo squalificato Kluivert. L'ipotesi più probabile vede la conferma del 4-2-3-1 con Mancini ancora avanzato in mediana accanto a Veretout, con unica alternativa rappresentata da Pastore. Perotti giostrerà come trequartista sinistro accanto a Florenzi e Zaniolo. Davanti tornerà dal 1' Dzeko, mentre in difesa saranno Spinazzola e Kolarov i terzini, Fazio e Smalling i centrali.

Meno problemi a livello di uomini per Pioli, che dovrà rinunciare al solo Bonaventura e ritroverà Calabria e Castillejo dopo il turno di squalifica. Dubbi soprattutto in attacco per il tecnico parmense, chiamato a sciogliere il ballottaggio fra il polacco Piatek e il portoghese Rafael Leão per il ruolo di centravanti. A destra sarà invece confermato Suso, mentre come esterno alto a sinistra Calhanoglu è in vantaggio su Rebic. In regia Biglia potrebbe essere nuovamente preferito a Bennacer, mentre Kessié e Paquetá potrebbero essere confermati come mezzali. Ballottaggio Calabria-Conti per la maglia di terzino destro.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Biglia, Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu