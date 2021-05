Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

Nel penultimo turno di Serie A si gioca il derby della Capitale: tutto sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La penultima giornata di Serie A prevede un sabato bollente: non soltanto si gioca il derby d'Italia tra Inter e Juventus, ma anche quello della Capitale d'Italia. La 37ª giornata vede infatti in calendario Roma-Lazio, una partita che infiamma una città e che non ha bisogno di motivazioni.

Entrambe le squadre arrivano al derby con una situazione di classifica piuttosto complicata, con gli obiettivi stagionali che si fanno sempre più difficili da raggiungere.

Per i giallorossi il traguardo della Champions è già sfumato e il finale sarà solo una passerella per mantenere il settimo posto, valido per la Conference League, e salutare Paulo Fonseca, il cui posto verrà preso da José Mourinho, come già annunciato da alcune settimane.

QUANDO SI GIOCA ROMA-LAZIO

Roma-Lazio, il derby della Capitale, si giocherà sabato 15 maggio alle ore 20.45. Teatro della sfida, valida per la 37ª giornata della Serie A, sarà lo Stadio Olimpico. La gara si svolgerà ovviamente a porte chiuse.

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO IN TV E STREAMING

Roma-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, attraverso le smart tv compatibili con app e su tutte le altre tv collegate ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky che hanno aderito a Sky-DAZN avranno anche a disposizione la diretta tv sul canale DAZN1, al canale 209, chi è invece in possesso di un decoder Sky Q potrà scaricare l'app.

La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su pc e notebook o tablet e smartphone. Basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi iOs e Android.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

ROMA (

LAZIO (