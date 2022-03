Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

La Capitale si ferma per 90 minuti: è il giorno del derby. Roma e Lazio si affrontano nella gara valida per il 30esimo turno di Serie A e mette in palio punti preziosi nella volata a un posto nelle coppe europee nella prossima stagione.

La Roma, che si presenterà alla sfida dopo la gara ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, è in serie positiva in campionato da otto turni, con un bottino di quattro vittorie e quattro pareggi, di cui l'ultimo sul campo dell'Udinese in pieno recupero grazie a un calcio di rigore di Pellegrini. L'ultima sconfitta è arrivata il 9 gennaio scorso all'Olimpico contro la Juventus.

La Lazio, invece, arriva alla stracittadina con l'obiettivo di allungare la striscia di vittorie consecutive, a due dopo i successi contro Cagliari e Venezia. Grazie ai tre punti conquistati nella gara contro i lagunari arancioneroverdi, i biancocelesti hanno cavalcato la Roma e si sono portati al quinto posto, in attesa dei recupero di Fiorentina e Atalanta.

All'andata è stata la Lazio a imporsi col risultato di 3-2. Dopo un'ottima partenza degli uomini di Sarri, avanti 2-0 dopo 19 minuti grazie ai goal di Milinkovic e Pedro, grande ex, la Roma ha riaperto il risultato al 41' con Ibanez. Nella ripresa, Felipe Anderson ha riportato a due le marcature di vantaggio dei biancocelesti, prima della rete - inutile ai fini del risultato finale - di Veretout.

Nella passata stagione, Roma e Lazio hanno conquistato un successo a testa: furono i biancocelesti a imporsi all'andata col risultato di 3-0, mentre a ritorno, nella gara valida per il penultimo turno di campionato, furono i giallorossi a vincere col risultato di 2-0.

QUANDO SI GIOCA ROMA-LAZIO

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio si giocherà domenica 20 marzo 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Fischio d'inizio fissato per le 18:00.

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida Roma-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile sulle moderne smart tv tramite app oppure collegando una tv normale ad un TIMVISION BOX, a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick o a console come PlayStation e Xbox. L'app di DAZN è inoltre scaricabile su smartphone e tablet per vedere la partita in streaming (servizio fruibile anche sul sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A raccontare le emozioni di Roma-Lazio su DAZN ci sarà Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini nel ruolo di commentatore tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LAZIO

Mourinho conferma la difesa a tre con Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Rui Patricio. Karsdorp e Zalewski agiranno sulle fasce, con Cristante e capitan Pellegrini in mezzo al campo. Abraham è il riferimento offensivo, con Mkhitaryan e Zaniolo alle spalle dell'attaccante inglese ex Chelsea.

Dall'altra parte, Sarri deve rinunciare allo squalificato Zaccagni, diffida e ammonito contro il Venezia. Tridente già pronto con l'ex Pedro, già in goal all'andata, e Felipe Anderson ai lati di Ciro Immobile. Torna Marusic dalla squalifica: il montenegrino formerà la linea a quattro con Hysaj, Luiz Felipe e Acerbi, davanti a Strakosha. In mezo al campo nessun dubbio: Milinkovic e Luis Alberto giocheranno ai lati di Lucas Leiva.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Mhkitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri