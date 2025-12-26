Dove vedere Roma-Genoa lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

All'Olimpico si chiude il 2025 della Serie A. Roma e Genoa di fronte come ultima gara dell'anno, in cui De Rossi, ex bandiera giallorossa, vivrà sicuramente qualcosa di particolarmente emozionante.

La Roma non viene da un buon periodo, considerando le tre sconfitte negli ultimi cinque turni che hanno allontanato la testa della classifica, mentre il Genoa è riuscito a risalire la china, venendo però comunque da due k.o consecutivi.

Nella Roma non ci saranno Ndicka ed El Aynaoui causa Coppa d'Africa, mentre il Genoa punta su Sommariva tra i pali vista l'indisponibilità per squalifica di Leali.

Come vedere Roma-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Tramite DAZN è possibile guardare Roma-Genoa di lunedì, sia in diretta tv che in streaming, dunque via app e sito ufficiale del servizio.

Il live gratis e in chiaro non è previsto, a differenza di quello su Sky e NOW, che ogni giornata propongono tre match in co-esclusiva con Dazn: in questo caso i canali scelti sono Sky Sport Calcio, numero 201, Sky Sport 4K numero 215 per chi possiede una tv 4K, e Sky Sport 251.

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Roma-Genoa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Roma-Genoa con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

L'Olimpico di Roma è teatro dell'ultima sfida del 2025, precisamente lunedì 29 dicembre alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Genoa Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

