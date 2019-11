Dove vedere Roma-Brescia in tv e streaming

La Roma sfida in casa il Brescia nella 13ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca ospita in casa il di Fabio Grosso nella 13ª giornata di . I capitolini sono quinti in classifica con l' a quota 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i lombardi, che devono comunque recuperare la gara contro il , sono in fondo alla graduatoria con 7 punti e un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 8 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 22 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei giallorossi, le rondinelle hanno vinto soltanto una volta, a fronte di 16 vittorie della Lupa e di 5 pareggi. L'unico exploit dei lombardi risale ad oltre 27 anni fa. Era infatti il 1° novembre 1992 quando la squadra di Lucescu superò 3-2 i capitolini guidati da Boskov con un'autorete di Benedetti e una doppietta di Saurini.

Da allora in 8 partite ci sono state 4 vittorie della Roma e altrettanti pareggi. I padroni di casa sono reduci da 3 successi e una sconfitta fuori casa a nelle ultime 4 giornate, gli ospiti hanno collezionato 4 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare disputate, inclusa quella con il che ha segnato il debutto in panchina del nuovo tecnico Fabio Grosso.

Edin Dzeko è il miglior marcatore della Roma con 5 reti realizzate, mentre Alfredo Donnarumma è il giocatore più prolifico del Brescia con 4 goal. La Roma porta ricordi positivi a Mario Balotelli, che proprio contro i giallorossi nel marzo del 2009, all'età di 18 anni e 201 giorni, siglò la sua prima doppietta in Serie A.

QUANDO SI GIOCA ROMA-BRESCIA

Roma-Brescia si giocherà il pomeriggio di domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-BRESCIA IN TV E STREAMING

La partita Roma-Brescia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Gli abbonati avranno la possibilità di seguire la sfida anche in diretta mediante Sky Go sul proprio pc o notebook collegandosi al sito ufficiale, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BRESCIA

Fonseca recupera due pedine importanti come Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina: sulla trequarti ci sarà Kluivert accanto a Zaniolo e Pastore. Davanti Dzeko sarà l'unica punta, mentre in mediana è probabile l'inserimento di Diawara al fianco di Veretout. Fra i pali ci sarà Pau López, davanti a lui la coppia centrale sarà composta da Smalling e Mancini, mentre Santon e Kolarov agiranno da esterni bassi. Spinazzola, che nei giorni scorsi ha lavorato a parte, è recuperato e sarà convocato.

Grosso non potrà disporre di Mateju sulla fascia sinistra, visto che il ceco è squalificato. Nella difesa a quattro sulla corsia mancina agirà dunque Martella, con Sabelli a destra e la coppia centrale formata da Cistana e dal recuperato Chancellor. Probabile svolta al 4-4-2, con Tonali e Romulo interni di centrocampo e Bisoli e Ndoj sulle corsie esterne. Le due punte dovrebbero essere Donnarumma e Torregrossa, pienamente ristabilito dopo l'infortunio. Esclusione per Balotelli, dopo quanto successo in settimana.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo, Ndoj; Donnarumma, Torregrossa