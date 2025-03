Dove vedere Roma-Athletic Bilbao in tv e streaming?

Roma e Athletic Bilbao si sfidano nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: le informazioni sulla gara e la diretta tv e streaming.

Di nuovo Roma contro Athletic Bilbao, come lo scorso 26 settembre: allora si giocava per il girone unico dell'Europa League e la gara dell'Olimpico finì 1-1, mentre stavolta la gara è valida per l'andata degli ottavi di finale.

Missione quarti, dunque, per i giallorossi. Magari con la speranza di arrivare in semifinale, come accaduto nella scorsa edizione, oppure in finale come nel 2022/2023, quando la squadra allora allenata da José Mourinho perse ai calci di rigore contro il Siviglia.

Dove vedere Roma-Athletic Bilbao in diretta: canale tv e streaming

Roma-Athletic Bilbao sarà visibile in diretta tv su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Sul canale numero 251 del satellite ci sarà invece la classica Diretta Gol europea in cui verranno raccontati i goal e le azioni salienti anche della partita dell'Olimpico.

Per quanto riguarda lo streaming, Roma-Athletic Bilbao sarà visibile sia tramite SkyGo, ovvero l'app riservata ai clienti Sky scaricabile e utilizzabile senza costi aggiuntivi, che su NOW: in quest'ultimo caso si deve scegliere il pacchetto Pass Sport e sottoscrivere un abbonamento. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su dispositivi mobili come un computer, uno smartphone, un tablet.

Chi presenterà e racconterà Roma-Athletic Bilbao:

Conduce: Mario Giunta

Telecronista e seconda voce: Riccardo Gentile e Aldo Serena

Roma vs Athletic Bilbao: data e orario del fischio d'inizio

Europa League - Final Stage Stadio Olimpico, Roma

Chi trasmette Roma-Athletic Bilbao in diretta TV e in streaming?

Roma-Athletic Bilbao: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 89 R. Marin

16 L. Paredes Infortuni e squalifiche 11 A. Djalo

Come stanno Roma e Athletic Bilbao

La Roma è arrivata agli ottavi di finale tramite i playoff, dopo aver battuto in doppia sfida il Porto; l'Athetic si è invece qualificato direttamente agli ottavi grazie al secondo posto finale nel girone, ottenuto peraltro con gli stessi punti della Lazio ma con una peggior differenza reti.

Se la Roma si è prepotentemente rialzata sotto la guida di Claudio Ranieri, ed è reduce da quattro vittorie di fila tra campionato e coppa, sta bene anche l'Athletic: i baschi di Ernesto Valverde hanno perso contro l'Atletico Madrid nell'ultimo weekend, ma sono quarti nella Liga e con ottime chances di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Occhi puntati su Paulo Dybala e Artem Dovbyk da una parte, quest'ultimo a segno nell'ultima giornata di campionato contro il Como, e sullo spauracchio Nico Williams dall'altra: l'esterno campione d'Europa con la Spagna ha segnato sei reti totali in questa stagione, di cui due in Europa League.

Ultimi risultati

Precedenti

ROM Ultime 2 partite ATH 0 Vittorie 2 Pareggi 0 Vittorie Roma 1 - 1 Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 2 - 2 Roma 3 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Classifica