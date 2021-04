Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming

La Roma ospita l'Atalanta nella 32ª giornata di Serie A: tutte le notizie sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Quello che vedrà protagoniste Roma ed Atalanta sarà uno dei big match del trentaduesimo turno del campionato di Serie A. Ad affrontarsi saranno infatti due formazioni che si contenderanno punti che potrebbero avere un peso specifico molto importante nella corsa che conduce ad una qualificazione europea.

Guarda Roma-Atalanta in streaming su DAZN

I giallorossi hanno visto farsi decisamente in salita il discorso quarto posto dopo la sconfitta patita nello scorso turno contro il Torino. La classifica infatti parla al momento di un settimo posto e di una distanza importante da quelle posizioni che valgono un pass per la prossima Champions League.

Gli orobici si presenteranno viceversa alla sfida dopo essere riusciti a battere una diretta concorrente come Juventus. Il goal siglato da Malinovskyi nel finale ha regalato agli uomini di Gian Piero Gasperini la quinta vittoria consecutiva in campionato, quella che certifica come i nerazzurri siano al momento una delle squadre più in forma in assoluto nel torneo.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 118 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio sorride alla Roma in virtù delle 52 vittorie a fronte dei 37 pareggi e delle 28 affermazioni dell’Atalanta. Proprio la Dea ha fatto sua l’ultima sfida, visto che lo scorso 20 dicembre, nel tredicesimo turno del girone di andata si è imposta per 4-1 con il goal di Zapata, Gosens, Muriel ed Ilicic. Di Dzeko il goal che era valso il momentaneo vantaggio dei capitolini.

QUANDO SI GIOCA ROMA-ATALANTA

Roma-Atalanta, sfida valida per il 32° turno del campionato di Serie A, si giocherà giovedì 22 aprile 2021 allo stadio Olimpico. La gara si giocherà a porte chiuse così come imposto dalle norme adottate per fronteggiare la pandemia. Calcio d’inizio programmato alle 18,30.

DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e esclusiva la gara che vedrà protagoniste Roma e Atalanta. Gli abbonati, potranno seguire il match su smart tv compatibili con la apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, Roma-Atalanta sarà inoltre visibile sul canale DAZN 1 (canale 209 del satellite. Un’ulteriore alternativa per gli abbonati Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su SKY Q.

Roma-Atalanta sarà inoltre ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc o notebook (collegandosi al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app per sistemi iOS e Android).

Dopo la conclusione del match, saranno come di consueto disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

La telecronaca della partita è stata affidata a Massimo Callegari, mentre il commento tecnico sarà di Alessandro Budel.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

Paulo Fonseca dovrebbe apportare diversi cambi rispetto alla formazione vista contro il Torino. Pau Lopez dovrebbe tornare tra i pali, mentre in difesa si dovrebbe rivedere Mancini. A sinistra potrebbe essere confermato Bruno Peres, mentre in attacco si potrebbe rivedere Dzeko dal 1’. Out Diawara per squalifica.

Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi nuovamente ad un 3-4-1-2 nel quale Maehle e Gosens saranno chiamati a presidiare gli esterni. Nel reparto avanzato, Malinovskyi potrebbe essere chiamato ad agire da trequartista a supporto del duo Muriel-Zapata. Romero torna dopo la squalifica e si riprende il posto al centro della difesa.



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.