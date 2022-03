Real Madrid e PSG si sfidano nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che mette in palio l'accesso ai quarti di finale del torneo.

Dopo l'1-0 dell'andata targato Kylian Mbappé, il PSG si presenta al secondo atto in terra madrilena con due risultati a disposizione per staccare il pass che vale i quarti di finale.

Il Real, invece, è obbligato a vincere con due goal di scarto se vuole centrare l'obiettivo top 8 del continente, mentre un eventuale successo di misura prolungherebbe la sfida ai tempi supplementari.

Nell'ultima edizione della massima rassegna continentale la corsa dei parigini e delle merengues si è arrestata in semifinale: il PSG si è arreso al Manchester City di Guardiola, mentre il Real è stato estromesso dai futuri campioni d'Europa del Chelsea.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-PSG

Real Madrid-PSG si giocherà mercoledì 9 marzo allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-PSG IN TV E STREAMING

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real e PSG verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile seguire il match scaricando l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegando il proprio televisore ad una console come PlayStation o Xbox o tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick.

Amazon Prime Video garantirà anche la diretta streaming della sfida decisiva del Bernabeu: ci si potrà collegare al portale ufficiale attraverso pc o notebook, oppure scaricare l'app su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Amazon Prime Video non ha ancora comunicato i telecronisti del match del Santiago Bernabeu.

FORMAZIONI UFFICIALI DI REAL MADRID-PSG

Ancelotti, costretto a fare a meno di Casemiro e Mendy squalificati, si affida a Marcelo largo sinistra nella linea a quattro di difesa completata da Carvajal, Militao e Alaba. A centrocampo, al posto del brasiliano giocherà Valverde, affiancato da Kroos e Modric. In avanti il tridente Asensio-Benzema-Vinicius.

Risponde il PSG con Di Maria titolare insieme a Messi e Mbappé. In mediana c'è Verratti chiamato a dettare geometrie in compagnia di Danilo e Paredes. In difesa Hakimi e Nuno Mendes sono i terzini, Kimpembe e Marquinhos i centrali. In porta ancora Donnarumma.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Kroos, Modric, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinos, Nuno Mendes; Verratti, Danilo, Paredes; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino.