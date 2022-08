Real Madrid ed Eintracht si giocano la gloria in Supercoppa Europea: tutto sulle formazioni e su come assistere al match in tv e streaming.

Come da consuetudine, sta per essere assegnato il primo trofeo continentale della nuova stagione, ossia la Supercoppa Europea che quest'anno vede di fronte il Real Madrid (trionfatore nell'ultima Champions League) e l'Eintracht (reduce dal successo in Europa League).

Le 'Merengues' hanno battuto il Liverpool nella finalissima di Parigi dello scorso 28 maggio mentre, dieci giorni prima in quel di Siviglia, le 'Aquile' hanno festeggiato al termine della lotteria dei calci di rigore contro i Rangers.

Il pronostico, ovviamente, pende dalla parte degli uomini di Ancelotti, a caccia della quinta affermazione: nel 2018 arrivò la delusione del ko contro i rivali cittadini dell'Atletico Madrid, vittoriosi ai tempi supplementari nella finale di Tallinn.

Prima apparizione nella competizione per l'Eintracht, reduce dall'esordio shock in Bundesliga dove si è concretizzato il clamoroso 1-6 interno contro i campioni in carica del Bayern Monaco.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-EINTRACHT

La finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht si giocherà mercoledì 10 agosto 2022 allo Stadio Olimpico di Helsinki, capitale della Finlandia. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 21, sarà dato dall'arbitro inglese Michael Oliver.

DOVE VEDERE REAL MADRID-EINTRACHT IN TV E STREAMING

Real Madrid-Eintracht sarà trasmessa da Amazon Prime Video, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv e scaricabile sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

L'app di Amazon Prime Video è fruibile anche su dispositivi come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al proprio profilo inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico a cura di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-EINTRACHT

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Alidou; Lindstrøm, Gotze; Borré. All. Glasner