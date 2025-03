Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta TV e streaming?

Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Grandissima attesa a Madrid per il derby di Champions League, al Santiago Bernabeu scendono in campo Real Madrid e Atletico Madrid nella gara d'andata. Tra otto giorni in programma il ritorno al Civitas Metropolitano.

La squadra di Ancelotti arriva all'appuntamento dopo aver faticato nella fase campionato, ma anche dopo aver superato il Manchester City di Pep Guardiola in scioltezza ai playoff.

La formazione di Simeone, invece, ha chiuso al quinto posto la fase campionato vincendo sei delle otto partite giocate fin qui in Champions League e accedendo dunque direttamente agli ottavi di finale.

L'articolo prosegue qui sotto

A garantire la diretta televisiva della gara che si giocherà martedì 4 marzo 2025 al 'Santiago Bernabeu' con calcio d’inizio programmato alle 21.00, sarà Sky Sport che la trasmetterà su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252)

Il derby di Madrid di Champions League si potrà seguire in diretta streaming su Sky Go, per i soli clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. L'alternativa è rappresentata da NOW: sarà necessario acquistare il Pass Sport.

Abbonati a NOW

Chi presenterà e racconterà Real Madrid-Atletico Madrid:

Conduce: Federica Masolin

Telecronista e seconda voce: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

Collegamento a partire dalle ore 20,00

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv

Partita Real Madrid-Atletico Madrid Data martedì, 4 marzo 2025 Dove si gioca Santiago Bernabeu (Madrid) In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (252)

Chi trasmette Real Madrid-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming?

Real Madrid-Atletico Madrid, come stanno le due squadre

Il Real Madrid non arriva alla sfida europea nel suo momento migliore, dato che ha vinto solo una delle ultime quattro partite di Liga giocate e ha perso sabato scorso contro il Betis.

Sembra stare meglio l'Atletico Madrid, reduce dall'importantissima quanto sofferta vittoria casalinga contro l'Athletic che gli ha permesso di scavalcare proprio il Real Madrid al secondo posto della Liga.

Real Madrid-Atletico Madrid, i precedenti

Sono in totale 236 i derby di Madrid giocati nelle varie competizioni, con un bilancio che vede il Real Madrid vittorioso ben 120 volte contro i 59 successi dell'Atletico Madrid e 57 pareggi.

Limitandoci solo alla Champions League, l'Atletico Madrid ha perso due finali contro il Real Madrid e nei sei precedenti ha vinto solo una volta ma è stato sempre eliminato dal Real Madrid

Gare giocate: 236 Vittorie Rea Madrid: 120 Vittorie Atletico Madrid: 59 Pareggi: 57 Ultimo confronto: Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 (Liga, 8 febbraio 2025)

Real Madrid-Atletico Madrid, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Brahim Diaz; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. All. Ancelotti

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Javi Galan; G. Simeone, De Paul, Llorente, Lino; Griezmann, Alvarez. All. D. Simeone