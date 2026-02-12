Goal.com
Dove vedere Rangers-Hearts in tv e streaming: canale, orario, formazioni

I Rangers ospitano gli Hearts nel ventisettesimo turno di Scottish Premierhip: tutte le informazioni su dove vedere il match.

Il ventisettesimo turno di Scottish Premiership propone un match di altissima classifica: quello che vedrà opposti i Glasgow Rangers agli Heart of Midlothian.

Ad affrontarsi nella sfida che si disputerà nella cornice dell’Ibrox Stadium saranno le prime due della classe, con gli Hearts che si sono già aggiudicati un posto nei playoff che poi aprono la corsa al titolo ed i Teddy Bears che inseguono staccati di cinque lunghezze che vanno a loro volta a caccia di un pass.

Di seguito tutte le informazioni su Rangers-Hearts.

La sfida valida per il ventisettesimo turno di Scottish Premiership che vedrà opposti i Rangers agli Hearts, verrà proposta in diretta da Sportitalia. Match dunque visibile in tv su canale 60 del Digitale Terrestre, ma anche in streaming attraverso il sito ufficiale della piattaforma o app. 

Formazioni Rangers - Hearts

RangersHome team crest

4-2-2-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestHEA
1
J. Butland
21
D. Sterling
25
T. Rommens
37
E. Fernandez
5
J. Souttar
47
M. Moore
7
A. Olsen
43
N. Raskin
42
T. Chukwuani
20
R. Naderi
9
Y. Chermiti
25
A. Schwolow
31
O. McEntee
18
H. Milne
4
C. Halkett
19
S. Findlay
6
B. Baningime
49
M. Leonard
89
A. Kiziridis
40
Ageu
99
I. Chesnokov
10
C. Braga

4-2-3-1

HEAAway team crest

RAN
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Roehl

HEA
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • D. McInnes

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

RAN
-Forma

Goal segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

HEA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

I Rangers sono in serie positiva in campionato da metà dicembre e da allora hanno inanellato sette vittorie e due pareggi, l’ultimo dei quali nell’ultima uscita sul campo del Motherwell (1-1 il risultato finale). Gli Hearts sono invece reduci dal successo interno per 1-0 contro l’Ibernian che ha consentito loro di ripartire dopo la battuta d’arresto sul campo del St. Mirren di inizio febbraio. 

Precedenti

RAN

Ultime 5 partite

HEA

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

5

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
0