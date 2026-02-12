Dove vedere Rangers-Hearts in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il ventisettesimo turno di Scottish Premiership propone un match di altissima classifica: quello che vedrà opposti i Glasgow Rangers agli Heart of Midlothian.

Ad affrontarsi nella sfida che si disputerà nella cornice dell’Ibrox Stadium saranno le prime due della classe, con gli Hearts che si sono già aggiudicati un posto nei playoff che poi aprono la corsa al titolo ed i Teddy Bears che inseguono staccati di cinque lunghezze che vanno a loro volta a caccia di un pass.

Di seguito tutte le informazioni su Rangers-Hearts.

Come guardare Rangers-Hearts in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida valida per il ventisettesimo turno di Scottish Premiership che vedrà opposti i Rangers agli Hearts, verrà proposta in diretta da Sportitalia. Match dunque visibile in tv su canale 60 del Digitale Terrestre, ma anche in streaming attraverso il sito ufficiale della piattaforma o app.

Come guardare ovunque con una VPN

Rangers-Hearts: ora di inizio

Premiership - Premiership Ibrox Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

I Rangers sono in serie positiva in campionato da metà dicembre e da allora hanno inanellato sette vittorie e due pareggi, l’ultimo dei quali nell’ultima uscita sul campo del Motherwell (1-1 il risultato finale). Gli Hearts sono invece reduci dal successo interno per 1-0 contro l’Ibernian che ha consentito loro di ripartire dopo la battuta d’arresto sul campo del St. Mirren di inizio febbraio.

Precedenti