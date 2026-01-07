Dove vedere PSG-Marsiglia oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Supercoppa di Francia

È un classico agli antipodi, in senso letterale e figurato. Questa sera al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City, il Paris Saint-Germain e l'Olympique de Marseille si sfideranno per la Supercoppa di Francia 2026.

Questa 30ª edizione, delocalizzata per una buona causa finanziaria (3,5 milioni di euro per la LFP), cristallizza le tensioni: snobbata dagli ultras di entrambe le tifoserie che hanno annullato i loro viaggi e criticata apertamente da Roberto De Zerbi ("Sono contrario a questa idea"), contrappone la logica economica alla passione popolare.

Ma sul campo la posta in gioco rimane alta: il PSG, forte dei suoi sei titoli nel 2025, vuole consolidare il suo dominio, mentre l'OM, secondo classificato e desideroso di rivincita, sogna di sollevare il suo primo trofeo dal 2012.

Il PSG: una voracità senza limiti nonostante le assenze

Da parte parigina, l'appetito vien mangiando. Dopo un 2025 storico, gli uomini di Luis Enrique, il cui contratto è stato blindato, vogliono iniziare il 2026 sulle stesse basi. Nonostante le assenze di Hakimi (CAN) e Kang-in Lee, il PSG può contare su un Ousmane Dembélé ritrovato e su un Désiré Doué in piena fiducia per dinamitare la difesa marsigliese. "Non è una rivincita, ma un'opportunità", ha detto il tecnico spagnolo, che vede in questa partita l'occasione per confermare la supremazia della sua squadra, anche a migliaia di chilometri dal Parc des Princes.

L'OM: l'orgoglio di De Zerbi e la minaccia Greenwood

Per l'OM, questa partita è una questione di onore e credibilità. Recentemente sconfitti dal Nantes ma vincitori contro il PSG al Vélodrome a settembre, i marsigliesi sanno di poter competere in una partita secca. Roberto De Zerbi, nonostante le sue reticenze sul luogo, ha promesso una squadra "aggressiva". Da parte marsigliese, tutte le speranze riposano su Mason Greenwood, capocannoniere del club e asso nella manica per piegare il gigante parigino. Per l'allenatore italiano, vincere questo trofeo sarebbe il modo migliore per confermare il suo progetto e ridare il sorriso ai tifosi frustrati dalla distanza.

Kuwait City, teatro di uno spettacolo asettico?

In uno stadio da 60.000 posti che forse risulterà vuoto senza i cori delle curve, questo Classique avrà un sapore particolare, quello di un prodotto di esportazione. Trasmesso in 154 paesi, dovrà fungere da vetrina per la Ligue 1. Ma senza l'anima delle tribune, sarà sul campo che dovrà scoccare la scintilla. Tra un PSG alla ricerca di una routine vincente e un OM affamato di riconoscimento, lo spettacolo sportivo dovrà compensare il silenzio degli appassionati rimasti a casa.

Come guardare PSG-Marsiglia in diretta stasera? Canale TV e diretta streaming

Come guardare PSG-Marsiglia all'estero con una VPN

Orario e luogo della partita Paris Saint-Germain - Marsiglia

Supercoppa di Lega - Supercoppa di Lega Jaber Al-Ahmad International Stadium

La Supercoppa di Francia di questa sera si può vedere tramite il sito e l'app di Onefootball. PSG-Marsiglia non si può guardare gratis e in chiaro, ma bensì a pagamento: l'evento costa in particolare 3.99 euro, o in alternativa 49.99 euro per seguire l'evento odierno al pari di tutta la Ligue 1.

La partita tra PSG e OM si terrà questa sera, giovedì 8 gennaio, alle ore 19:00 in quel dello Stade Jaber Al Ahmad International Stadium.

Informazioni sulle squadre e sui giocatori

Le ultime sul PSG

Il Paris Saint-Germain affronta il primo scontro dell'anno con una rosa solida, nonostante alcune assenze importanti. Giovedì sera, allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad di Kuwait City, Luis Enrique dovrebbe schierare una formazione decisamente offensiva per sfidare l'Olympique Marsiglia.

In attacco, il trio Désiré Doué - Ousmane Dembélé - Bradley Barcola è dato per titolare, con il compito di imporre un ritmo elevato fin dall'inizio. Dietro di loro, un centrocampo equilibrato composto da Vitinha - João Neves - Fabián Ruiz dovrà garantire il controllo tecnico e la proiezione. In difesa, l'assenza di Achraf Hakimi, impegnato nella Coppa d'Africa con il Marocco, spinge Luis Enrique a schierare nuovamente Warren Zaïre-Emery nel ruolo di terzino destro, al fianco di Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes. In porta, Lucas Chevalier è il titolare.

Il gruppo parigino rimane indebolito dalle assenze di Lee Kang-In e Quentin Ndjantou, nonché dall'infortunio di Matveï Safonov, mentre Hakimi e Ibrahim Mbaye sono assenti per la Coppa d'Africa. Buone notizie invece per Martin James, che torna dopo un periodo di malattia, offrendo un'ulteriore opzione allo staff tecnico. Il Paris avanza concentrato, con l'obiettivo chiaro di aprire il 2026 con un trofeo contro la sua storica rivale.

Le ultime sul Marsiglia

L'Olympique Marsiglia affront la Supercoppa contro il Paris Saint-Germain con diverse zone d'incertezza, in particolare a centrocampo e in attacco. Fedele ai suoi principi, Roberto De Zerbi dovrebbe optare per uno schema ibrido, in grado di evolversi a seconda delle fasi di possesso palla, con ruoli modulabili per alcuni profili come Timothy Weah.

L'allenatore italiano deve però fare i conti con un centrocampo molto indebolito. Arthur Vermeeren e Bilal Nadir sono squalificati, mentre Darryl Bakola rimane molto incerto dopo aver lasciato prematuramente l'allenamento in Kuwait per un problema al ginocchio sinistro. In questo contesto, Pierre-Emile Højbjerg e Geoffrey Kondogbia sembrano titolari quasi imprescindibili.

In difesa, resta il dubbio tra Benjamin Pavard, in difficoltà dal punto di vista fisico, e Murillo per affiancare Leonardo Balerdi e Facundo Medina. In attacco, la suspense rimane alta: Pierre-Emerick Aubameyang parte con un leggero vantaggio, ma Amine Gouiri resta un'alternativa credibile.

Nonostante queste assenze e incertezze, De Zerbi ha portato con sé un gruppo motivato e competitivo, con la chiara ambizione di contestare la supremazia parigina e di iniziare la stagione con un segnale forte.

