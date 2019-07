Dove vedere PSG-Inter in tv e streaming

Dopo Manchester United e Juventus, l'Inter affronta il Paris Saint-Germain durante la sua preparazione estiva in Asia.

La preparazione estiva della nuovadi Antonio Conte continua in Asia. Sabato la squadra nerazzurra affronterà ilnella sua terza amichevole in Asia, dopo la primissima partita affrontata in contro il Lugano.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Dopo la sconfitta di misura contro il e quella ai calci di rigore contro la , l'Inter affronterà un'altra partita molto complicata, contro il . Nonostante i due passi falsi, i nerazzurri hanno dimostrato miglioramenti nella preparazione, soprattutto visto che la squadra non conta ancora attaccanti di ruolo nella rosa.

E proprio il calciomercato è il tema più scottante in casa Inter, con Antonio Conte che predica rinforzi nella zona offensiva, con Lukaku e Dzeko come obiettivi principali, ma al momento ancora molto complicati.

QUANDO SI GIOCA PSG-INTER

La sfida amichevole tra PSG e Inter si giocherà sabato 27 luglio alle ore 13.30 italiane. La partita si giocherà allo stadio Complexo Olímpico de Macao, impianto sportivo sito sull'isola di Taipa, in .

DOVE VEDERE PSG-INTER IN TV E STREAMING

Come anche l'International Champions Cup 2019, la partita tra PSG e Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Per guardare il canale sportivo in HD bisognerà essere dotati di una SmartTV con il sistema HbbTV incorporato.

La partita potrà essere seguita anche in , non solo in . Per guardare PSG-Inter su computer, tablet o smartphone basterà collegarsi al sito di Sportitalia (www.sportitalia.com), accessibile in modo completamente gratuito.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-INTER

Antonio Conte sarà costretto ancora a schierare lo stesso attacco delle ultime uscite, con Perisic adattato ed il giovane Esposito. Per il resto stessa formazione, in attesa che Lazaro, Barella, Vecino e Godin trovino il 100% della forma.

Tuchel insiste ancora sul 4-4-2 come contro il . Sempre senza Neymar ma con un Cavani in più (almeno per la panchina), il PSG punterà in attacco su Mbappé ed Jesé Rodriguez (di ritorno dai vari prestiti). Tra i possibili titolari i nuovi arrivati Ander Herrera e Pablo Sarabia.

PSG (4-4-2): Areola; Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat; Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler; Mbappé, Jesé.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.