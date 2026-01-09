Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dove vedere Pro Patria-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Pro Patria e Inter U23: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pro Patria e Inter U23 si sfidano nella ventunesima giornata del girone A di Serie C Sky Wi-Fi. Allo Speroni si affrontano formazioni reduci da una prima metà di stagione molto differente. I tigrotti sono diciannovesimi in classifica, con soli 12 punti conquistati fino a qui e una serie di ben 5 sconfitte consecutive.

L’Inter U23 di Vecchi, invece, è in leggera flessione: 5 gare senza vittorie per i nerazzurri, che tuttavia restano in piena zona playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Pro Patria-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming

Pro Patria-Inter U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Pro Patria-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Pro Patria-Inter U23: ora di inizio

La gara fra Pro Patria e Inter U23, valida per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 10 dicembre, allo stadio Speroni, con fischio d’inizio ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Pro Patria

PROBABILI FORMAZIONI

PRO PATRIA (3-4-1-2): Rovida; Mora, Masi, Travaglini; Giudici, Ferri, Schiavone, Dimarco; Schirò; Renelus, Mastroianni. All. Bolzoni.

Notizie sull'Inter Under 23

PROBABILI FORMAZIONI

INTER UNDER 23 (3-4-2-1): Calligaris; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Kamatè, Kaczmarski, Fiordilino, David; Berenbruch, Topalovic; La Gumina. All. Vecchi.

5 ko di fila per la Pro Patria, il cui ultimo risultato positivo è il 3-1 sulla Pergolettese del 21 novembre; mentre l’Inter ha pareggiato 0-0 col Novara al debutto nel nuovo anno solare.

L’unico precedente è il 2-2 della gara d’andata fra Inter U23 e Pro Patria. 

Classifica

Inter U23 settima in classifica a quota 28 punti, appaiata al Renate. La Pro Patria, invece, è penultima a quota 12: alle spalle dei tigrotti solo la Triestina a causa della penalizzazione.  

0