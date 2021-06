Big match tra Portogallo e Francia nell'ultima giornata dei gironi di Euro 2020: tutto sulle formazioni e info su tv e streaming.

C'è grande attesa per gli ultimi importanti verdetti della fase a gironi di Euro 2020: gli ottavi di finale incombono e il quadro delle sedici squadre che vi prenderanno parte sta per essere finalmente completato.

Nel 'gruppo della morte', Portogallo e Francia si sfidano nell'ultima giornata in una gara che non è da dentro-o-fuori, ma ha un grande peso in ottica classifica finale e qualificazione.

Per Ronaldo e compagni esordio con tris rifilato all'Ungheria e sconfitta pesante con la Germania, che ha messo in difficoltà i lusitani, ora obbligati a vincere per non correre rischi.

I campioni del mondo in carica hanno battuto di misura la Germania grazie ad un'autorete di Hummels e, nella seconda uscita, hanno incredibilmente pareggiato con l'Ungheria. Hanno ancora il primo posto in mano, in caso di vittoria. 4 punti per i 'galletti', 3 per Germania e Portogallo, 1 per l'Ungheria.

Sarà una sorta di rivincita da parte transalpina per la finale di Euro 2016, persa in casa davanti al proprio pubblico contro i lusitani: decisivo un gran goal di Eder ai tempi supplementari per regalare il primo storico titolo al Portogallo.

QUANDO SI GIOCA PORTOGALLO-FRANCIA

Portogallo-Francia è in programma per mercoledì 23 giugno 2021 alla 'Puskas Arena' di Budapest in Ungheria. Calcio d'inizio fissato alle ore 21 in contemporanea con l'altra sfida del raggruppamento F, Germania-Ungheria.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-FRANCIA IN TV E STREAMING

La gara tra Portogallo e Francia sarà visibile in diretta tv su Sky (canali ancora da definire). Sarà possibile vederla anche in chiaro su Rai 1: collegamento con lo stadio a partire dalle 20.30, subito dopo la fine dell'edizione serale del TG1.

Diretta streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, grazie all'applicazione fruibile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è RaiPlay, raggiungibile da pc attraverso il sito o da altri dispositivi attraverso l'app dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-FRANCIA

Non sono attese sorprese nel Portogallo, nonostante la pesante sconfitta con la Germania. Ancora out Cancelo, Joao Felix è un grosso punto interrogativo. Renato Sanches dovrebbe trovare spazio a centrocampo, mentre l'attacco potrebbe essere confermato.

Salvo novità dell'ultimo minuto, la Francia dovrebbe essere la stessa che ha battuto la Germania all'esordio, con la conferma di Rabiot e il ritorno di Lucas Hernandez. Out Dembelé, torna Coman dopo la nascita della figlia.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.