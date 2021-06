Probabili formazioni Portogallo-Francia: Mbappé-Ronaldo, che scontro

La Francia, già qualificata agli ottavi, vuole vincere per assicurarsi il primo posto mentre il Portogallo rischia una clamorosa eliminazione.

L'ultima giornata del Gruppo F mette di fronte le due finaliste di Euro 2016. Se la Francia è già qualificata agli ottavi di finale, però, il Portogallo invece in caso di sconfitta rischia la clamorosa eliminazione.

Il Ct lusitano Santos punta ovviamente su Cristiano Ronaldo e recupera Joao Felix, ma nel tridente dovrebbe partire titolare ancora una volta Diogo Jota.

In difesa José Fonte è in ballottaggio con Pepe, a centrocampo spazio per Renato Sanches con Danilo e Bruno Fernandes.

Deschamps conferma il tridente formato da Mbappé, Benzema e Griezmann. A centrocampo Tolisso vince il ballottaggio con lo juventino Rabiot, in difesa la novità è Koundé al posto di Pavard sulla destra.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-PORTOGALLO

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Tolisso, Kanté; Griezmann, Benzema, Mbappé.