Il Porto ospita il Milan nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

Milan obbligato a vincere per continuare ad inseguire l'obiettivo di terminare tra le prime due nel girone B di Champions League: sulla strada dei rossoneri c'è il Porto di Sergio Conceiçao.

Ancora zero punti per il 'Diavolo', uscito con le ossa rotte sia dall'esordio di 'Anfield' col Liverpool che dall'impegno casalingo contro l'Atletico Madrid, vittorioso grazie ad un rigore trasformato da Suarez a tempo ormai scaduto.

Quello con i 'Colchoneros' è stato un match caratterizzato da roventi polemiche per l'arbitraggio di Çakır, dimostratosi inflessibile nell'ammonire per due volte Franck Kessié nel primo tempo: episodio che alla lunga ha influito sul risultato di una gara che sembrava ben indirizzata per il Milan.

Portoghesi terzi con un punto, conquistato al 'Wanda Metropolitano' grazie allo 0-0 strappato all'Atletico Madrid. Brutta sconfitta invece per mano del Liverpool che ha passeggiato su ciò che restava dei 'Dragões', umiliati con un pesante 1-5.

Pioli potrà quantomeno contare su Zlatan Ibrahimovic, tornato ad allenarsi in gruppo e dunque a disposizione dopo l'infiammazione al tendine d'Achille.

QUANDO SI GIOCA PORTO-MILAN

Porto-Milan si giocherà martedì 19 ottobre allo Stadio do Dragão di Porto, in Portogallo. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE PORTO-MILAN IN TV E STREAMING

La gara tra Porto e Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Diretta streaming disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. Per tutti gli altri ci sono due alternative: Mediaset Play (basterà registrarsi ed accedere alla sezione delle dirette) e NOW (piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento).

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-MILAN

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.