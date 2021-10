Il Milan ritrova Ibrahimovic: allenamento in gruppo

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi col resto dei compagni dopo l'infortunio al tendine d'Achille, in gruppo anche Calabria e Krunic.

Finalmente una buona notizia in casa Milan, alle prese con la lunga assenza di Mike Maignan dopo l'operazione al polso e con la positività al Covid-19 di Theo Hernandez dopo gli impegni con la Nazionale. Gli aggiornamenti che fanno sorridere il tecnico rossonero Stefano Pioli riguardano Zlatan Ibrahimovic.

L'attaccante svedese, out per un infortunio al tendine d'Achille dal match contro la Lazio del 12 settembre, è tornato ad allenarsi in gruppo. Un ritorno che coinvolge anche altri due giocatori rossoneri reduci da problemi fisici, ovvero Davide Calabria e Rade Krunic.

Le prossime ore saranno decisive, per capire se Ibra sarà disponibile - quantomeno per la panchina - in vista del match contro il Verona, in programma sabato alle 20.45 a San Siro.

Nel caso in cui Pioli decidesse non di non rischiare e quindi di non inserirlo tra i convocati, il rientro a pieno titolo dello svedese potrebbe coincidere con il match di Champions League contro il Porto (decisivo in chiave qualificazione per il Milan, ancora a quota 0 punti dopo le prime due giornate del girone).

In una fase delicata per i rossoneri, sia per l'importanza delle partite in programma che per l'infermeria sempre piena, Ibrahimovic potrebbe tornare a disposizione e risultare un'arma vincente a disposizione di Pioli.