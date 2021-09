Moviola Milan-Atletico Madrid: errore al Var, sul rigore il primo tocco di mano è di Lemar

Gli episodi della sfida tra Milan e Atletico Madrid: nel primo tempo il secondo giallo per Kessié, poi il rigore per il tocco di mano di Kalulu.

MOVIOLA MILAN-ATLETICO

10' - L'Atletico Madrid reclama un penalty per un tocco con la mano di Tomori in area: Cakir non lo considera da rigore, il VAR Bitigen è d'accordo con il turco.

17' - Il Milan chiede un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Hermoso: l'arbitro Cakir lascia correre. Dopo il check, il VAR conferma la decisione del direttore di gara.

29' - Espulso Franck Kessié, il Milan resta in dieci uomini: l'intervento in ritardo su Koke costa il secondo cartellino giallo al centrocampista ivoriano dei rossoneri. L'arbitro turco non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso.

93' - Nel contrasto in area di rigore tra Lemar e Kalulu, il difensore del Milan tocca la sfera con la mano. Cakir indica il dischetto e la sua scelta trova d'accordo anche il VAR, che conferma. Ma le immagini mostrano che il calciatore rossonero tocca la palla solo dopo il contatto tra il pallone e il braccio di Lemar, che nel tentativo di saltare l'avversario si sposta il pallone con la mano sinistra.