Dove vedere Pisa-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il primo anticipo del sabato di Serie A mette di fronte Pisa e Sassuolo.

Si tratta di una sfida già delicatissima in chiave salvezza, dato che i toscani sono attualmente ultimi e hanno fin qui vinto solo una volta, mentre la squadra di Grosso ha un rassicurante margine di nove punti sulla zona retrocessione.

Di seguito tutte le info su Pisa-Sassuolo, incluse quelle riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming del match.

Come guardare Pisa-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Pisa-Sassuolo sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà vedere il match in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Pisa-Sassuolo, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Sassuolo si gioca sabato 31 gennaio 2026, allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, calcio d'inizio alle ore 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

Probabili formazioni Pisa-Sassuolo

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Meister. All. Gilardino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Notizie sul Pisa

Calabresi è squalificato. Non ci saranno inoltre tra gli altri Albiol e Cuadrado, entrambi ancora infortunati.

Notizie sul Sassuolo

Grosso ha recuperato Berardi e potrebbe schierarlo nel tridente dal 1'. Lipani favorito in mezzo al campo.

Forma

Partite tra le due squadre

Solo sette i precedenti tra Pisa e Sassuolo con due vittorie per parte e tre pareggi.

Classifica