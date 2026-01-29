Goal.com
Serie A
team-logoPisa
Stadio Romeo Anconetani
team-logoSassuolo
Lelio Donato

Dove vedere Pisa-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida salvezza tra Pisa e Sassuolo nell'anticipo della 23sima giornata di Serie A: tutte le informazioni su dove vedere la partita di campionato in tv e diretta streaming.

Il primo anticipo del sabato di Serie A mette di fronte Pisa e Sassuolo.

Si tratta di una sfida già delicatissima in chiave salvezza, dato che i toscani sono attualmente ultimi e hanno fin qui vinto solo una volta, mentre la squadra di Grosso ha un rassicurante margine di nove punti sulla zona retrocessione.

Di seguito tutte le info su Pisa-Sassuolo, incluse quelle riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming del match. 

Come guardare Pisa-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS

Pisa-Sassuolo sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà vedere il match in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Pisa-Sassuolo, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Sassuolo: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Pisa-Sassuolo si gioca sabato 31 gennaio 2026, allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, calcio d'inizio alle ore 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

Probabili formazioni Pisa - Sassuolo

PisaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-3-3

Home team crestSAS
22
S. Scuffet
26
F. Coppola
33
A. Calabresi
5
S. Canestrelli
3
S. Angori
6
M. Marin
15
I. Toure
20
M. Aebischer
32
S. Moreo
10
M. Tramoni
8
M. Hoejholt
49
A. Muric
6
S. Walukiewicz
3
J. Doig
80
T. Muharemovic
21
J. Idzes
35
L. Lipani
90
I. Kone
18
N. Matic
45
A. Lauriente
20
A. Fadera
24
L. Moro

4-3-3

SASAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Gilardino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Pisa-Sassuolo

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Meister. All. Gilardino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Notizie sul Pisa

Calabresi è squalificato. Non ci saranno inoltre tra gli altri Albiol e Cuadrado, entrambi ancora infortunati.

Notizie sul Sassuolo

Grosso ha recuperato Berardi e potrebbe schierarlo nel tridente dal 1'. Lipani favorito in mezzo al campo.

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
2/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

PIS

Ultime 5 partite

SAS

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Solo sette i precedenti tra Pisa e Sassuolo con due vittorie per parte e tre pareggi.

Classifica

