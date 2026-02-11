Dove vedere Pisa-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Anticipo al venerdì per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri apriranno la venticinquesima giornata sfidando il Pisa in trasferta.

Le due squadre si ritroveranno dopo il pari per 2-2 dell’andata, con una condizione di classifica molto diverse.

Modric e compagni devono assolutamente provare a vincere per tenere il passo dell’Inter, scappata a +8 ma con una gara in più,

Il Pisa, invece, ha cambiato guida tecnica, affidandosi a Oscar Hiljemark: il debutto dell’ex centrocampista è stato lo 0-0 di Verona che però ha lasciato al penultimo posto della classifica in nerazzurri.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Pisa-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Pisa e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Pisa-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

La gara fra Pisa e Milan, valida per la venticinquesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà venerdì 13 febbraio, alla Cetilar Arena, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Pisa

Nel Pisa ci sono diversi ballottaggi: Bozhinov e Angori scalpitano per una maglia dal primo minuto. Durosinmi dovrebbe guidare l’attacco, a supporto due fra Moreno, Tramoni e Meister, con gli ultimi due in vantaggio.

Notizie sul Milan

Nel Milan sempre da monitorare le condizioni di Leao, Pulisic e Saelemaekers: Allegri spera di avere al meglio tutti e tre, ma è pronto anche Nkunku, dato in gran forma nell’ultimo periodo. De Winter avanti su Tomori, Fofana su Ricci.

Forma

Pisa senza vittorie da inizio novembre, quando arrivò l’unico successo in campionato sulla Cremonese: due ko e tre pari nelle ultime cinque. Il Milan, invece, ha allungato a 22 la striscia di gare con risultati utili consecutivi.

Partite tra le due squadre

PIS Ultima partita MIL 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Milan 2 - 2 Pisa 2 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Secondo confronto in terra toscana fra Pisa e Milan dopo lo 0-1 del 1991.

Classifica

Milan secondo in classifica a -8 dall’Inter con 50 punti conquistati fino a qui. Il Pisa, invece, è ultimo insieme al Verona, con 15 lunghezze e un -6 dalla zona salvezza.