Serie A
team-logoPisa
Stadio Romeo Anconetani
team-logoBologna
Matteo Occhiuto

Dove vedere Pisa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Pisa e Bologna: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pisa contro Bologna. Sarà quella della Cetilar Arena una delle due sfide che chiuderanno la 27esima giornata di Serie A Enilive.

Per i toscani di Hiljemark è quasi un’ultima spiaggia: serve una vittoria per poter pensare di rientrare in corsa per la salvezza.

Il Bologna, invece, arriva all’appuntamento senza particolari obiettivi di classifica: rossoblu troppo distanti dalla zona europea, ma chiaramente vogliosi di vivere un buon finale di stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Pisa-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Bologna crest
Bologna
BOL

La partita tra Pisa e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Pisa-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Pisa-Bologna: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

La gara fra Pisa e Bologna, valida per la giornata numero 27 di Serie A Enilive, si giocherà lunedì 2 marzo, alla Cetilar Arena, con fischio d’inizio ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Bologna

PisaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-3-3

Home team crestBOL
12
Nicolas
2
R. Bozhinov
4
A. Caracciolo
5
S. Canestrelli
15
I. Toure
35
F. Loyola
19
S. Iling-Junior
6
M. Marin
3
S. Angori
32
S. Moreo
81
F. Stojilkovic
1
L. Skorupski
20
N. Zortea
41
M. Vitik
26
J. Lucumi
17
Joao Mario
8
R. Freuler
4
T. Pobega
23
S. Sohm
11
J. Rowe
9
S. Castro
7
R. Orsolini

4-3-3

BOLAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Pisa

In attacco continua a essere Stojilkovic il preferito di Hilijemark: nuova possibile esclusione di Durosinmi. Tourè favorito su Leris in corsia mancina, mentre confermato in porta Nicolas.

Notizie sul Bologna

Italiano continuerà col 4-3-3: Moro o Pobega giocheranno in mediana con Sohm e Freuler. Il terzetto offensivo è una vera incognita: duelli aperti fra Castro e Dallinga, Orsolini e Bernardeschi e Cambiaghi e Rowe. 

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Pisa con un solo punto nelle ultime 5, relativo al pari col Verona. Poi ko con Inter, Milan, Fiorentina e Sassuolo. Il Bologna, invece, è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 gare in tutte le competizioni e vanta una striscia aperta di tre clean sheet consecutivi. 

Partite tra le due squadre

PIS

Ultime 4 partite

BOL

0

Vittorie

1

Pareggio

3

Vittorie

0

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
0/4

Pisa e Bologna si ritrovano dopo il 4-0 dell’andata. Il Pisa non segna al Bologna dal gennaio del 1991, quando fu 2-2 all’Arena Garibaldi. 

Classifica

Bologna ottavo a quota 36 punti, ma a -9 dall’Atalanta settima. Il Pisa, invece, è penultimo a quota 15 punti, -9 anche qui dalla zona salvezza. 

