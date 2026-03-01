Dove vedere Pisa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pisa contro Bologna. Sarà quella della Cetilar Arena una delle due sfide che chiuderanno la 27esima giornata di Serie A Enilive.
Per i toscani di Hiljemark è quasi un’ultima spiaggia: serve una vittoria per poter pensare di rientrare in corsa per la salvezza.
Il Bologna, invece, arriva all’appuntamento senza particolari obiettivi di classifica: rossoblu troppo distanti dalla zona europea, ma chiaramente vogliosi di vivere un buon finale di stagione.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Pisa-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Pisa e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Pisa-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.
Pisa-Bologna: ora di inizio
La gara fra Pisa e Bologna, valida per la giornata numero 27 di Serie A Enilive, si giocherà lunedì 2 marzo, alla Cetilar Arena, con fischio d’inizio ore 18:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Pisa
In attacco continua a essere Stojilkovic il preferito di Hilijemark: nuova possibile esclusione di Durosinmi. Tourè favorito su Leris in corsia mancina, mentre confermato in porta Nicolas.
Notizie sul Bologna
Italiano continuerà col 4-3-3: Moro o Pobega giocheranno in mediana con Sohm e Freuler. Il terzetto offensivo è una vera incognita: duelli aperti fra Castro e Dallinga, Orsolini e Bernardeschi e Cambiaghi e Rowe.
Forma
Pisa con un solo punto nelle ultime 5, relativo al pari col Verona. Poi ko con Inter, Milan, Fiorentina e Sassuolo. Il Bologna, invece, è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 gare in tutte le competizioni e vanta una striscia aperta di tre clean sheet consecutivi.
Partite tra le due squadre
Pisa e Bologna si ritrovano dopo il 4-0 dell’andata. Il Pisa non segna al Bologna dal gennaio del 1991, quando fu 2-2 all’Arena Garibaldi.
Classifica
Bologna ottavo a quota 36 punti, ma a -9 dall’Atalanta settima. Il Pisa, invece, è penultimo a quota 15 punti, -9 anche qui dalla zona salvezza.