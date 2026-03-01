Dove vedere Pisa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pisa contro Bologna. Sarà quella della Cetilar Arena una delle due sfide che chiuderanno la 27esima giornata di Serie A Enilive.

Per i toscani di Hiljemark è quasi un’ultima spiaggia: serve una vittoria per poter pensare di rientrare in corsa per la salvezza.

Il Bologna, invece, arriva all’appuntamento senza particolari obiettivi di classifica: rossoblu troppo distanti dalla zona europea, ma chiaramente vogliosi di vivere un buon finale di stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Pisa-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Pisa e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Pisa-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Bologna: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

La gara fra Pisa e Bologna, valida per la giornata numero 27 di Serie A Enilive, si giocherà lunedì 2 marzo, alla Cetilar Arena, con fischio d’inizio ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Pisa

In attacco continua a essere Stojilkovic il preferito di Hilijemark: nuova possibile esclusione di Durosinmi. Tourè favorito su Leris in corsia mancina, mentre confermato in porta Nicolas.

Notizie sul Bologna

Italiano continuerà col 4-3-3: Moro o Pobega giocheranno in mediana con Sohm e Freuler. Il terzetto offensivo è una vera incognita: duelli aperti fra Castro e Dallinga, Orsolini e Bernardeschi e Cambiaghi e Rowe.

Forma

Pisa con un solo punto nelle ultime 5, relativo al pari col Verona. Poi ko con Inter, Milan, Fiorentina e Sassuolo. Il Bologna, invece, è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 gare in tutte le competizioni e vanta una striscia aperta di tre clean sheet consecutivi.

Partite tra le due squadre

Pisa e Bologna si ritrovano dopo il 4-0 dell’andata. Il Pisa non segna al Bologna dal gennaio del 1991, quando fu 2-2 all’Arena Garibaldi.

Classifica

Bologna ottavo a quota 36 punti, ma a -9 dall’Atalanta settima. Il Pisa, invece, è penultimo a quota 15 punti, -9 anche qui dalla zona salvezza.