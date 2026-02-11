Dove vedere Parma-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Delicata sfida salvezza al 'Tardini' dove domenica pomeriggio il Parma ospita il Verona per la venticinquesima giornata di Serie A.

I padroni di casa nell'ultimo turno hanno ottenuto un'importantissima vittoria esterna nel derby contro il Bologna mentre gli scaligeri, attualmente ultimi, non sono andati oltre il pareggio senza reti contro il Pisa.

Di seguito tutte le info su Parma-Verona, incluse quelle che riguardano le formazioni, il canale tv della partita e la copertura streaming della stessa.

Come guardare Parma-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Parma-Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv - per gli abbonati sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre il match in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Parma-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Parma-Verona si gioca domenica 15 febbraio 2026, alle 15:00, al Tardini di Parma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Hellas Verona Probabile formazione Panchina Allenatore C. Cuesta Probabile formazione Panchina Allenatore P. Sammarco

Probabili formazioni Parma-Verona

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Sorensen, Keita, Bernabé; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco

