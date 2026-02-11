Dove vedere Parma-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Delicata sfida salvezza al 'Tardini' dove domenica pomeriggio il Parma ospita il Verona per la venticinquesima giornata di Serie A.
I padroni di casa nell'ultimo turno hanno ottenuto un'importantissima vittoria esterna nel derby contro il Bologna mentre gli scaligeri, attualmente ultimi, non sono andati oltre il pareggio senza reti contro il Pisa.
Di seguito tutte le info su Parma-Verona, incluse quelle che riguardano le formazioni, il canale tv della partita e la copertura streaming della stessa.
Come guardare Parma-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming
Parma-Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv - per gli abbonati sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre il match in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.
Parma-Verona: ora di inizio
Parma-Verona si gioca domenica 15 febbraio 2026, alle 15:00, al Tardini di Parma.
Probabili formazioni Parma-Verona
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Sorensen, Keita, Bernabé; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta
VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco