Serie A
Parma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
Juventus
Francesco Schirru

Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Al Tardini di scena la 23esima giornata di Serie A tra Parma e Juventus: il 1 febbraio alle 20:45 si chiude la domenica di campionato.

Qualificata ai playoff di Champions senza essere riuscita a migliorare il proprio destino approdando direttamente agli ottavi, la Juventus si rituffa nel campionato per la gara di domenica 1 febbraio contro il Parma. Ultima gara del giorno, di scena al Tardini alle ore 20:45, vedrà i bianconeri provare ad entrare tra le prime quattro e ridurre comunque anche il distacco con la capolista Inter.

Escludendo il k.o contro il Cagliari e qualche minimo stop, la Juventus di Spalletti è una delle migliori squadre di Serie A negli ultimi due mesi, con un solo punto dal quarto posto occupato dal Napoli Campione d'Italia. I padroni di casa del Parma hanno al contrario ottenuto appena un successo negli ultimi cinque incontri, ma risultano avere un importante +6 sul terzultimo posto.

Come guardare Parma-Juventus? Canale TV e diretta streaming

Parma-Juventus si può vedere in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN.

Attraverso l'app e il sito ufficiale di DAZN il match tra Parma e Juventus è disponibile live dalle 20:45.

Gli abbonati a DAZN e Sky, comunque, possono seguire Parma-Juventus in tv live su DAZN 1, canale numero 214 di Sky, tramite Zona DAZN.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Parma-Juventus con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Parma-Juventus: a che ora inizia

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Lazio-Genoa

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Estevez, Keita, Bernabé; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Frigan, Suzuki, Ndiaye, Valenti, Cutrone

Ballottaggi: nessuno

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Milik, Rugani, Vlahovic

Ballottaggi: Conceicao 60%-Miretti 40%

La forma di Parma e Juve

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
2/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
10/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Precedenti tra Parma e Juventus

PAR

Ultime 5 partite

JUV

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

4

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

La classifica di Serie A

