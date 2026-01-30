Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Qualificata ai playoff di Champions senza essere riuscita a migliorare il proprio destino approdando direttamente agli ottavi, la Juventus si rituffa nel campionato per la gara di domenica 1 febbraio contro il Parma. Ultima gara del giorno, di scena al Tardini alle ore 20:45, vedrà i bianconeri provare ad entrare tra le prime quattro e ridurre comunque anche il distacco con la capolista Inter.

Escludendo il k.o contro il Cagliari e qualche minimo stop, la Juventus di Spalletti è una delle migliori squadre di Serie A negli ultimi due mesi, con un solo punto dal quarto posto occupato dal Napoli Campione d'Italia. I padroni di casa del Parma hanno al contrario ottenuto appena un successo negli ultimi cinque incontri, ma risultano avere un importante +6 sul terzultimo posto.

Come guardare Parma-Juventus? Canale TV e diretta streaming

Parma-Juventus si può vedere in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN.

Attraverso l'app e il sito ufficiale di DAZN il match tra Parma e Juventus è disponibile live dalle 20:45.

Gli abbonati a DAZN e Sky, comunque, possono seguire Parma-Juventus in tv live su DAZN 1, canale numero 214 di Sky, tramite Zona DAZN.

Come guardarla all'estero con una VPN

Parma-Juventus: a che ora inizia

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Estevez, Keita, Bernabé; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Frigan, Suzuki, Ndiaye, Valenti, Cutrone

Ballottaggi: nessuno

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Milik, Rugani, Vlahovic

Ballottaggi: Conceicao 60%-Miretti 40%

