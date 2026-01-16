Dove vedere Parma-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sul lato destro della classifica ci sono due squadre in netta ripresa, una delle quali è scesa in campo nel turno infrasettimanale per il recupero della 16ª giornata di Serie A.

Il Genoa di Daniele De Rossi arriva da due pareggi e dal netto successo per 3-0 contro il Cagliari, uno scontro diretto che ha fruttato un +5 sulla zona retrocessione attualmente occupata da Fiorentina, Pisa e Hellas Verona.

Dall’altro lato, il Parma di Carlos Cuesta ha vinto l’importante trasferta di Lecce nel weekend e ha confermato il momento positivo strappando un punto significativo al Maradona contro il Napoli nel match di mercoledì.

Di seguito tutte le info su Parma-Genoa, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Parma-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Parma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Parma-Genoa in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita del Tardini di Parma in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Parma-Genoa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Parma-Genoa si gioca domenica 18 gennaio 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Parma

Nella trequarti del Parma Benedyczak e Oristanio si contendono una maglia al fianco di Ondrejka, con Pellegrino nuovamente titolare dopo la panchina di Napoli. Tra i pali, dopo la buona prestazione di Rinaldi, torna Corvi.

Notizie sul Genoa

Soliti dubbi per De Rossi: Otoa o Marcandalli in difesa, Thorsby o Ellertsson a centrocampo. Davanti, invece, non si tocca la coppia formata da Vitinha e Colombo. Messias può entrare nuovamente a gara in corso.

Probabili formazioni Parma-Genoa

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Forma

Dopo lo 0-0 contro il Napoli, il Parma potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare di fila per la prima volta dallo scorso ottobre, una delle quali proprio contro il Genoa (l'altra contro il Como).

Dopo il 3-0 contro il Cagliari, il Genoa potrebbe ottenere due successi consecutivi per la seconda volta sotto la guida di De Rossi. L'ex giallorosso diventerebbe soltanto il terzo allenatore del Grifone negli ultimi 10 anni a vincere più di una volta due partite consecutive in un singolo campionato dopo Davide Nicola (2020) e Gian Piero Gasperini (2016)

Partite tra le due squadre

Sono 33 le sfide tra Parma e Genoa in Serie A: i precedenti sorridono ai ducali, che hanno vinto 12 match, contro gli 11 dei liguri. Sono 10 invece i pareggi nella competizione tra le due squadre.

Classifica