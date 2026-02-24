Goal.com
Francesco Schirru

Dove vedere Parma-Cagliari venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il 27esimo turno di Serie A si apre a Parma, dove i gialloblù di Cuesta ospitano il Cagliari di Pisacane: punti importantissimi in palio.

Punti importanti in palio. Sempre più importanti, visto un campionato di Serie A che si avvia verso gli ultimi mesi. Parma e Cagliari sono separate da tre punti in classifica, con i gialloblù a 32 dopo il successo a sorpresa contro il Milan e i rossoblù a 29 dopo il pari interno di sabato contro la Lazio: un punteggio che non basta per essere al sicuro, visto un terzultimo posto non proprio lontanissimo.

La vittoria della Fiorentina nel derby contro il Pisa ha avvicinato i viola, a 24 punti come Cremonese e Lecce: Parma-Cagliari è essenziale per allontanare nuovamente lo spettro della zona calda e raggiungere quota 40 il prima possibile. 

La squadra di Cuesta, come Sassuolo, Lazio e Udinese sembra sulla buona strada per essere salva e magari puntare al settimo posto, nonostante questo sia ancora lontanissimo e difficile da raggiungere. Dopo la matematica, però, l'unico obiettivo sarà quello di lottare fino all'ultimo per un sogno, al quale non pensa certamente il Cagliari, nuovamente a rilento dopo un periodo entusiasmante.

Come guardare Parma-Cagliari? Canale TV e diretta streaming

Come tutte le partite del venerdì, anche Parma-Cagliari si può vedere in diretta esclusiva su Dazn, tramite app e sito ufficiale.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky e ha attivato Zona DAZN può guardare la partita tra Parma e Cagliari in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Come vederla all'estero ovuque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Parma-Cagliari con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Parma-Cagliari

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Cagliari

40
E. Corvi
15
E. Del Prato
5
L. Valenti
37
M. Troilo
10
A. Bernabe
16
M. Keita
14
E. Valeri
27
S. Britschgi
7
G. Strefezza
24
C. Ordonez
9
M. Pellegrino
1
E. Caprile
15
J. Rodriguez
32
Ze Pedro
22
A. Dossena
33
A. Obert
8
M. Adopo
20
A. Albarracin
25
I. Sulemana
2
M. Palestra
9
S. Kilicsoy
94
S. Esposito

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

PARMA (3-5-2) Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: CuestaCAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Folorunsho, Sulemana, Palestra, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane

Le ultime partite di Parma e Cagliari

-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

I precedenti tra Parma e Cagliari

Ultime 5 partite

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

5

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica di Parma e Cagliari

