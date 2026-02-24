Dove vedere Parma-Cagliari venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Punti importanti in palio. Sempre più importanti, visto un campionato di Serie A che si avvia verso gli ultimi mesi. Parma e Cagliari sono separate da tre punti in classifica, con i gialloblù a 32 dopo il successo a sorpresa contro il Milan e i rossoblù a 29 dopo il pari interno di sabato contro la Lazio: un punteggio che non basta per essere al sicuro, visto un terzultimo posto non proprio lontanissimo.

La vittoria della Fiorentina nel derby contro il Pisa ha avvicinato i viola, a 24 punti come Cremonese e Lecce: Parma-Cagliari è essenziale per allontanare nuovamente lo spettro della zona calda e raggiungere quota 40 il prima possibile.

La squadra di Cuesta, come Sassuolo, Lazio e Udinese sembra sulla buona strada per essere salva e magari puntare al settimo posto, nonostante questo sia ancora lontanissimo e difficile da raggiungere. Dopo la matematica, però, l'unico obiettivo sarà quello di lottare fino all'ultimo per un sogno, al quale non pensa certamente il Cagliari, nuovamente a rilento dopo un periodo entusiasmante.

