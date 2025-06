Dove vedere Pachuca-Salisburgo in diretta tv e streaming?

Pachuca e Salisburgo pronte a fare l’esordio al Mondiale per Club: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Altre due squadre si preparano a fare l’esordio al Mondiale per Club, si tratta del Pachuca e del Salisburgo, entrambe sorteggiate nel raggruppamento H insieme al Real Madrid e all’Al-Hilal del nuovo allenatore Simone Inzaghi.

I messicani puntano a essere una delle rivelazioni del torneo, mentre il Salisburgo è chiamato a riscattare una stagione poco brillante. Per entrambe l’obiettivo più realistico è quello del secondo posto (nonostante la forza delle avversarie), ecco perché i tre punti in palio nella gara d’esordio assumono già un valore importantissimo..

Dove vedere Pachuca-Salisburgo in diretta: canale tv e streaming

La gara del girone H del Mondiale per Club tra Pachuca e Salisburgo sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Pachuca-Salisburgo:

Telecronista: Orazio Accomando

Pachuca-Salisburgo: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club TQL Stadium

Pachuca-Salisburgo: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Pachuca-Salisburgo

Il Pachuca è una delle potenze del calcio messicano e ha ottenuto il pass al Mondiale per Club grazie al successo in CONCACAF Champions League del 2024. Non è sicuramente la squadra favorita nel girone, ma la formazione messicana si candida a essere come una delle sorprese del torneo.

Il Salisburgo è l’unica formazione austriaca che parteciprea al Mondiale per Club e ha ottenuto l’accesso alla competizione grazie al posizionamento nel Ranking Uefa. La squadra allenata da Thomas Letsch ha chiuso il campionato al secondo posto e ha deluso in Champions, dove non è andata oltre la ‘Fase campionato’.

