Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Giro di boa in Serie A, con la diciannovesima nonché ultima giornata del girone d'andata in programma nei giorni dell'Epifania che mette di fronte Napoli e Verona.

Morale agli opposti per azzurri e scaligeri (entrambe con una gara in meno da recuperare 14 e 15 gennaio contro Parma e Bologna), reduci rispettivamente dal colpo dell'Olimpico sul campo della Lazio e dal tracollo interno rimediato per mano del Torino.

Di seguito tutte le info su Napoli-Verona, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e diretta streaming della partita.

Come guardare Napoli-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Verona sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box e console PlayStation e XBox.

Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, potrà attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Verona in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Il match tra partenopei ed Hellas, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Napoli-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Napoli-Verona si gioca mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 18:30, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Napoli

Il Napoli contro la Lazio ha perso anche Neres, vittima di una distorsione alla caviglia, nonché Mazzocchi, espulso nel finale a causa della rissa con Marusic. Sempre ai box Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku, da valutare il rientro di Beukema (infrazione al piede).

Notizie sul Verona

Suslov unico infortunato del Verona, che al Maradona potrà contare sull'intera rosa: per Zanetti, dunque, imbarazzo della scelta.

Forma

Quattro vittorie consecutive per il Napoli tra campionato e Supercoppa: mandate ko nell'ordine Milan, Bologna, Cremonese e Lazio. Il Verona, invece, perdendo contro Diavolo e Torino è tornata nell'incubo dopo aver scacciato i fantasmi della crisi grazie ai successi contro Atalanta e Fiorentina.

Partite tra le due squadre

Nei 92 precedenti tra Napoli e Verona, 47 vittorie partenopee, 26 pareggi e 19 affermazioni gialloblù.

Classifica

Questa la classifica di Napoli e Verona prima della diciannovesima giornata di A: azzurri terzi a -2 dall'Inter e -1 dal Milan a 37 punti, Hellas ultimo in classifica a quota 12 in coabitazione con Fiorentina e Pisa.