Serie A
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoHellas Verona
Claudio D'Amato

Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La diciannovesima giornata di Serie A offre l'incrocio tra Napoli e Verona: tutte le info sul match, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Giro di boa in Serie A, con la diciannovesima nonché ultima giornata del girone d'andata in programma nei giorni dell'Epifania che mette di fronte Napoli e Verona.

Morale agli opposti per azzurri e scaligeri (entrambe con una gara in meno da recuperare 14 e 15 gennaio contro Parma e Bologna), reduci rispettivamente dal colpo dell'Olimpico sul campo della Lazio e dal tracollo interno rimediato per mano del Torino.

Di seguito tutte le info su Napoli-Verona, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e diretta streaming della partita.

Come guardare Napoli-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER

Napoli-Verona sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box e console PlayStation e XBox.

Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, potrà attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Verona in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Il match tra partenopei ed Hellas, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Verona: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Napoli-Verona si gioca mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 18:30, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Hellas Verona

NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-5-2

Home team crestVER
32
V. Milinkovic-Savic
22
G. Di Lorenzo
5
J. Jesus
13
A. Rrahmani
20
E. Elmas
8
S. McTominay
21
M. Politano
68
S. Lobotka
37
L. Spinazzola
70
N. Lang
19
R. Hoejlund
1
L. Montipo
15
V. Nelsson
5
U. Nunez
37
A. Bella-Kotchap
24
A. Bernede
73
M. Al Musrati
2
D. Oyegoke
3
M. Frese
8
S. Serdar
25
D. Mosquera
17
G. Nascimento

3-5-2

VERAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Zanetti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Napoli

Il Napoli contro la Lazio ha perso anche Neres, vittima di una distorsione alla caviglia, nonché Mazzocchi, espulso nel finale a causa della rissa con Marusic. Sempre ai box Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku, da valutare il rientro di Beukema (infrazione al piede).

Notizie sul Verona

Suslov unico infortunato del Verona, che al Maradona potrà contare sull'intera rosa: per Zanetti, dunque, imbarazzo della scelta.

Forma

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
8/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Quattro vittorie consecutive per il Napoli tra campionato e Supercoppa: mandate ko nell'ordine Milan, Bologna, Cremonese e Lazio. Il Verona, invece, perdendo contro Diavolo e Torino è tornata nell'incubo dopo aver scacciato i fantasmi della crisi grazie ai successi contro Atalanta e Fiorentina.

Partite tra le due squadre

NAP

Ultime 5 partite

VER

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

7

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Nei 92 precedenti tra Napoli e Verona, 47 vittorie partenopee, 26 pareggi e 19 affermazioni gialloblù.

Classifica

Questa la classifica di Napoli e Verona prima della diciannovesima giornata di A: azzurri terzi a -2 dall'Inter e -1 dal Milan a 37 punti, Hellas ultimo in classifica a quota 12 in coabitazione con Fiorentina e Pisa.

